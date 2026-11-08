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Situație neașteptată pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express! De ce a oprit brusc mașina care le luase la autostop

Mirela Vaida și Oana au avut parte de două opriri neașteptate la autostop, după ce familia care le transporta a tras pe dreapta pentru ca fetița lor să-și facă nevoile.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 19:37 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 21:27
Situație neașteptată pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express! De ce a oprit brusc mașina care le luase la autostop | antena 1
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Mirela Vaida și Oana au avut parte de o situație neașteptată în timpul cursei de la Asia Express. După ce au reușit cu greu să găsească o mașină la autostop, cele două au fost nevoite să aștepte de două ori, deoarece familia care le transporta a oprit pentru ca fetița lor să-și facă nevoile. Momentul a stârnit reacții diferite din partea concurentelor.

Echipele s-au reunit în căutarea Muzeului Mătăsii

După ce au încheiat probele în care au trebuit să lucreze cu coconii și să obțină firul de mătase, concurenții au primit o nouă misiune: să găsească Muzeul Mătăsii. Torje și Alexuc, dar și Valerie și Alex, au ajuns să caute împreună locul, după ce și-au dat seama că niciuna dintre echipe nu știa exact încotro să se îndrepte.

Valerie a povestit că a încercat să se orienteze prin sat, iar apoi au pornit cu toții la pas. Torje a glumit că au făcut o „românească”, uitându-se după Valerie și Alex, în speranța că aceștia vor găsi drumul. În cele din urmă, Torje și Alexuc au observat primii muzeul, iar ceilalți concurenți s-au luat după ei.

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Acolo, echipele au predat coșurile cu materialele obținute și au primit un nou plic. Misiunea presupunea să descopere povestea mătăsii și modul în care aceasta a fost descoperită.

Mirela Vaida și Oana au avut parte de două opriri neprevăzute la autostop

După terminarea probei, concurenții au pornit din nou la drum. Torje și Alexuc au reușit să găsească rapid o mașină, iar Valerie și Alex au obținut și ei transport, deși comunicarea cu șoferii nu a fost tocmai ușoară.

Mirela Vaida și Oana au găsit, la rândul lor, o familie dispusă să le ducă spre următoarea destinație. În mașină se aflau un bărbat, o femeie și fetița lor, pe care părinții au trebuit să o schimbe în timpul traseului.

La un moment dat, mașina a oprit pentru ca micuța să-și facă nevoile. Oana a reacționat imediat și a sugerat că ar putea profita de pauză pentru a continua drumul, însă Mirela Vaida i-a atras atenția că trebuie să aibă răbdare. Prezentatoarea i-a amintit că și ele sunt mame și că nu este vina familiei că fetița are nevoie de o oprire.

Situația s-a repetat, iar mașina a tras din nou pe dreapta pentru copil. Mirela a comentat cu umor că așa se întâmplă atunci când călătorești cu cei mici și că părinții nu pot controla întotdeauna astfel de momente.

„Copiii mai fac și caca în viața asta”, a spus vedeta, încercând să o convingă pe Oana să nu se grăbească și să înțeleagă situația familiei.

La final, Mirela a glumit că, după toate încercările din timpul misiunii, concurentele ar putea spune că au reprodus și ele „accidentul mătăsii”. Cele două au continuat cursa, după o călătorie cu mai multe opriri decât se așteptau.

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