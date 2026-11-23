Orlando Zaharia a câștigat bomba la Chefi la cuțite. Cum s-a întâmplat totul și ce verdict au dat Serghei și soția sa, Cora.

Chef Orlando Zaharia a câștigat bomba pusă în joc la „Chefi la cuțite”, după ce Serghei Mizil și soția sa, Cora, au degustat preparatele celor patru jurați și au decis care merită cel mai mare punctaj. Verdictul a venit după o probă plină de emoții, dar și de momente amuzante, în care invitații au comentat fără rețineri farfuriile pregătite de chefi.

La începutul degustării, Serghei a mărturisit că și-ar dori să le ofere tuturor juraților același premiu, pentru a rămâne prieten cu fiecare. Alegerea nu a fost însă una simplă, iar el și Cora au analizat atent preparatele înainte de a-și exprima verdictul.

Serghei Mizil și Cora au comentat preparatele juraților

Printre farfuriile degustate s-a numărat și cea cu pește, pregătită de Chef Alexandru Sautner, care a obținut trei puncte. Serghei a considerat că preparatul nu a avut suficientă sare și că gustul a fost ușor fad. Cora a explicat că nici ea nu este o mare consumatoare de pește, iar aroma specifică nu a convins-o pe deplin. Serghei a adăugat că preferă mâncarea mai condimentată.

Articolul continuă după reclamă

Pe locul al doilea s-a clasat preparatul asiatic, care a primit patru puncte. Serghei a apreciat farfuria, dar a remarcat că îi lipsea iuțeala. Chef Richard Abou Zaki a explicat că nu avusese chili în cutia cu ingrediente, motiv pentru care nu a putut obține acel gust picant.

Nici schimbul de replici dintre jurați și invitați nu a lipsit. Chef Sautner a recunoscut că se abținea cu greu să nu râdă, în timp ce Chef Richard a fost amuzat de reacțiile lui Serghei. Acesta a glumit, la rândul său, pe seama situației și a spus că nu poate fi considerat câștigător doar pentru că este fericit.

Chef Orlando a plecat cu bomba

La final, verdictul a fost în favoarea lui Chef Orlando Zaharia, care a câștigat bomba cu amulete. Serghei a fost surprins de preparatul juratului și a recunoscut că fusese convins că mănâncă carne. „Cât de prost sunt și cât de bine a gătit că am crezut că e carne”, a spus acesta. Cora a apreciat și ea farfuria, deși a considerat că i-ar mai fi trebuit ceva pentru a o cuceri pe deplin.

Victoria a fost una importantă pentru Chef Orlando, care a ajuns astfel să aibă două bombe și o amuletă. Rezultatul l-a făcut pe Chef Richard să anunțe că, începând de a doua zi, va schimba strategia: sezonul este scurt, iar el nu își permite să rămână fără amulete. „Îți promit că e ultima amuletă”, a spus juratul.

La rândul ei, Cora a descris experiența drept una interesantă și a subliniat că astfel de decizii trebuie analizate atent, pentru ca niciun jurat să nu fie nedreptățit.