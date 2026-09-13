Asia Express, 13 septembrie 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Surpriză uriașă la deschiderea agendei

În ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Cine a trăit o surpriză uriașă, la deschiderea agendei.

Descoperă ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă, în ediția din 13 septembrie 2026 a show-ului Asia Express | Antena 1

Cea de-a doua etapă a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, a adus numeroase misiuni dificile pentru cele opt echipe rămase în competiție. Miza zilei a fost amuleta, ce aduce implicit și un Joker important. După o cursă plină de provocări și obstacole, Irina Fodor a anunțat care sunt echipele care s-au calificat la jocul pentr amuletă. O surpriză uriașă a venit odată cu deschiderea agendei, mai ales pentru unii dintre concurenți. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Ce s-a întâmplat în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii

Pentru echipe, ziua a început cu misiunea dificilă de a ajunge la un cunoscut bazar din Uzbekistan, să găsească lampa lui Aladin și să încerce să convingă vânzătorul să le-o ofere, la schimb pentru diferite obiecte. După ce au reușit să treacă peste această provocare, echipele au citit plicurile roșii în care era scrisă următoarea destinație.

Odată ajunși la locul cu pricina, fiecare echipă a primit misiunea de a găsi o anumită locație de pe harta primită. După ce au găsit textul cântecului, concurenții au fost puși să afle de la localnici versurile, apoi să reproducă piesa după ce au ascultat-o de trei ori.

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Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Retegan și fiica ei, Maya. Acestea au fost mai mult decât fericite să își treacă numele în agendă.

Mirela Retegan și Maya la Asia Express

După ele au venit Cheloo și Mihai Ban. Când au ajuns la pupitru, aceștia erau convinși că nu s-au descurcat foarte bine.

„Deschid eu caietul sau îl deschideți voi?”, a întrebat Irina Fodor.

Aceștia au fost uimiți de faptul că s-au calificat la primul joc de amuletă. Surpriza a fost mare, având în vedere că nu se așteptau să se fi descurcat atât de bine.

Mihai Ban și Cheloo, la Asia Express

A treia și ultima echipă calificată a fost cea formată din Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu.

Surpriza a fost mare și în cazul lor, atunci când agenda a fost deschisă de către Irina Fodor, în ediția din 13 septembrie 2026 a îndrăgitului reality show de la Antena 1.

„Am reușit, nu cred! Nu pot să cred”, au zis acestea extrem de fericite.

„Am avut o reacție foarte spumoasă”, a zis Loredana Chivu, la testimonial.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.