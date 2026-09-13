Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express, 13 septembrie 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Surpriză uriașă la deschiderea agendei

Asia Express, 13 septembrie 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Surpriză uriașă la deschiderea agendei

În ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Cine a trăit o surpriză uriașă, la deschiderea agendei.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 22:20 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 22:26
Galerie
Descoperă ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă, în ediția din 13 septembrie 2026 a show-ului Asia Express | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cea de-a doua etapă a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, a adus numeroase misiuni dificile pentru cele opt echipe rămase în competiție. Miza zilei a fost amuleta, ce aduce implicit și un Joker important. După o cursă plină de provocări și obstacole, Irina Fodor a anunțat care sunt echipele care s-au calificat la jocul pentr amuletă. O surpriză uriașă a venit odată cu deschiderea agendei, mai ales pentru unii dintre concurenți. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Ce s-a întâmplat în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii

Pentru echipe, ziua a început cu misiunea dificilă de a ajunge la un cunoscut bazar din Uzbekistan, să găsească lampa lui Aladin și să încerce să convingă vânzătorul să le-o ofere, la schimb pentru diferite obiecte. După ce au reușit să treacă peste această provocare, echipele au citit plicurile roșii în care era scrisă următoarea destinație.

Odată ajunși la locul cu pricina, fiecare echipă a primit misiunea de a găsi o anumită locație de pe harta primită. După ce au găsit textul cântecului, concurenții au fost puși să afle de la localnici versurile, apoi să reproducă piesa după ce au ascultat-o de trei ori.

Articolul continuă după reclamă

Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Retegan și fiica ei, Maya. Acestea au fost mai mult decât fericite să își treacă numele în agendă.

Mirela Retegan și Maya la Asia Express

Mirela Retegan și Maya la Asia Express

După ele au venit Cheloo și Mihai Ban. Când au ajuns la pupitru, aceștia erau convinși că nu s-au descurcat foarte bine.

„Deschid eu caietul sau îl deschideți voi?”, a întrebat Irina Fodor.

Aceștia au fost uimiți de faptul că s-au calificat la primul joc de amuletă. Surpriza a fost mare, având în vedere că nu se așteptau să se fi descurcat atât de bine.

Mihai Ban și Cheloo, la Asia Express

Mihai Ban și Cheloo, la Asia Express

A treia și ultima echipă calificată a fost cea formată din Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu.

Surpriza a fost mare și în cazul lor, atunci când agenda a fost deschisă de către Irina Fodor, în ediția din 13 septembrie 2026 a îndrăgitului reality show de la Antena 1.

„Am reușit, nu cred! Nu pot să cred”, au zis acestea extrem de fericite.

„Am avut o reacție foarte spumoasă”, a zis Loredana Chivu, la testimonial.

imagine cu irina fodor la asia express drumul matasii
+1
Mai multe fotografii

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express, 13 septembrie 2026. Valerie Lungu a cedat și a refuzat să mai facă proba . Motivul pentru care a spus „Nu”... Asia Express, 13 septembrie 2026. Cine a câștigat amuleta! Cheloo s-a înfuriat și nu s-a mai putut abține: „Înjura, era ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua
Observatornews.ro "M-a lăsat fără aer". Mărturia tinerei din Timișoara care și-a înjunghiat iubitul, sub ochii vecinilor "M-a lăsat fără aer". Mărturia tinerei din Timișoara care și-a înjunghiat iubitul, sub ochii vecinilor
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Asia Express – Drumul Mătăsii încheie primul stage.Eșarfa a fost roșie. What’s UP și soția lui, Miky, au părăsit competiția
Asia Express – Drumul Mătăsii încheie primul stage.Eșarfa a fost roșie. What’s UP și soția lui, Miky, au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. What’s UP și Miky, eliminați! Ce a spus artistul după verdict: „Nu credeam…”
Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. What’s UP și Miky, eliminați! Ce a spus artistul după verdict: „Nu...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x