Asia Express, 16 noiembrie 2021. Proba care i-a amintit Lidiei Buble de tatăl ei. Cine e tânărul cu care a zis că se "mărită"

Ediția 36 a sezonului 4 din Asia Express le-a adus celor patru echipe rămas în competiție misiuni mult mai dificile. Concurenții au fost nevoiți să facă autostopul și să meargă spre Biserica Ortodoxă a Bunei Vestiri din Nazaret, acolo unde îi aștepta o misiune „imposibilă”.

Cuplurile de vedete au plecat în cursă cu emoție și entuziasm, însă adrenalina și tensiunile și-au spus cuvântul la cea de-a doua probă din Israel. La scurt timp după ce au ajuns la destinație, echipele au fost puse să facă calcule pentru a deschide un cufăr cu noile instrucțiuni pentru noua locație în care trebuie să meargă.

Lidia Buble s-a numărat printre concurenții care și-au pierdut răbdarea, motiv pentru care Estera a decis să se ocupe de îndeplinirea misiunii. Cele două au încercat diferite combinații de numere pentru a putea deschide lacătul, însă totul a fost în zadar.

„Dar calculează-le, Esti! Te rog!”, i-a spus artista surorii sale.

„Îți dau ție să le faci?”, a îtrebat-o Estera.

Proba care le-a amintit Lidiei Buble și Esterei de tatăl lor

Ecuațiile pe care le-au avut de rezolvat au jucat un rol important în cursă. Concurenții au pierdut foarte mult timp din cauza faptului că nu reușeau să deschidă cufărul cu noile informații despre următoarea misiune.

„Am luat-o razna! Am făcut tot ce am putut, dar la final am simțit că ceva nu fac acolo bine. Nu mă puteam concentra, Natanticii erau și ei pe acolo.”, a dezvăluit Estera.

Cele două au luat decizia de a cere ajutorul unui localnic, care a reușit imediat să le rezolve calculele. Lidia Buble a rămas surprinsă de faptul că nu s-au putut descurca la aceasta probă și și-a aminti imediat de tatăl ei.

„Vai, câtă bătaie ne-ar dat tati pentru astea. Mi-e și rușine”, a spus artista.

Lidia Buble, hotărâtă să se plece „măritată” din Asia Express cu bărbatul care a ajutat-o în Israel

Surorile Buble au dat pentru un localnic care nu vorbea limba engleză, dar care a reușit să le ajute. Tânărul a rezolvat rapid ecuațiile, fapt care a uimit-o pe Lidia Buble.

„Omul imediat ne-a ajutat”, a spus Estera.

De fericire că au reușit să desfacă cufărul în care se afla plicul Asia Express, Lidia Buble i-a dezvăluit bărbatului că el este „alesul”: „Cu tine mă mărit”

