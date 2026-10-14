Trei echipe au luptat pentru a scăpa de eliminare la Asia Express, însă deznodământul a depins de un detaliu neașteptat.

Asia Express 2026. Ce culoare a avut mătasea la ultima șansă. Echipa care a ajuns ultima la Irina și riscă eliminarea | Antena 1

După o cursă solicitantă și un parcurs plin de provocări, cele trei echipe de la Asia Express au ajuns, rând pe rând, la Irina Fodor. Gabi Torje și Alin Alexuc au fost primii care au încheiat Cursa pentru Ultima Șansă, fiind urmați de Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.

Maurice Munteanu și Connie Preda au ajuns ultimii, însă clasamentul final a fost stabilit în urma unei probe suplimentare, care le-a oferit concurenților șansa de a schimba rezultatul.

Ce s-a întâmplat la finalul Cursei pentru Ultima Șansă

La ultima probă, concurenții au primit flori care se transformau în puncte, respectiv minute. Numărul acestora a avut un rol important în stabilirea clasamentului, iar rezultatul a adus o răsturnare de situație pentru cele trei echipe.

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În urma numărării florilor, Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au reușit să urce o poziție în clasament. Cele două au ajuns astfel pe primul loc și au obținut calificarea automată în etapa următoare a competiției. Pentru ele, rezultatul a reprezentat o veste importantă după un traseu solicitant, în care fiecare probă și fiecare minut au putut face diferența.

Gabi Torje și Alin Alexuc au reușit, la rândul lor, să strângă mai multe puncte decât Maurice Munteanu și Connie Preda. În aceste condiții, ultimii doi s-au trezit în situația dificilă de a risca eliminarea din competiție.

Ce culoare a avut mătasea

După ce au aflat rezultatul probelor, Maurice Munteanu și Connie Preda au mai avut o singură șansă de a-și continua aventura la Asia Express: culoarea mătăsii. Momentul deschiderii plicului a fost unul decisiv pentru cei doi concurenți, care au așteptat cu emoție verdictul.

Împreună cu Irina, aceștia au deschis cârpa de mătase și au descoperit că era verde. Vestea a fost primită cu o bucurie imensă, deoarece Maurice și Connie au aflat astfel că drumul lor în competiție nu se încheie aici.

După un traseu plin de provocări și un final tensionat, cei doi au răsuflat ușurați. Cursa pentru Ultima Șansă le-a pus la încercare rezistența, răbdarea și capacitatea de a se adapta situațiilor neprevăzute, iar deznodământul le-a oferit posibilitatea de a merge mai departe. La Asia Express, fiecare etapă poate aduce surprize.