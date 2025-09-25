Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express, din nou lider de audiență! Cursa pentru ultima șansă din Manila a adus lacrimi, revelații și o eliminare neașteptată

Asia Express, din nou lider de audiență! Cursa pentru ultima șansă din Manila a adus lacrimi, revelații și o eliminare neașteptată

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 24 septembrie 2025. Descoperă ce se întâmplă în ediția viitoare, din data de 28 septembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 12:33 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 12:37
Galerie
Descoperă ce urmează la Asia Express, ediția de duminică, 28 septembrie 2025 | Antena 1

Cursa pentru ultima șansă din Manila a fost o adevărată lecție de viață atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Experiența trăită în Manila North Cemetery – unul dintre cele mai mari cimitire din lume, unde mii de familii trăiesc efectiv printre morminte, transformându-le în case – a oferit o perspectivă unică asupra realităților dure din Filipine. Emoția a fost copleșitoare, iar concurenții au mărturisit că au trăit o experiență pe care nu o vor uita niciodată.

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 24 septembrie 2025. Ce se întâmplă în ediția de duminică, 28 septembrie 2025

Ediția difuzată aseară a reality show-ului Asia Express – Drumul Eroilor a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public, confirmând încă o dată forța și impactul celui mai dur reality show de aventură din România.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipă a părăsit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia roșie a stârnit lacrimi

Articolul continuă după reclamă

Difuzată în intervalul 20.30 -00.06, emisiunea a obținut la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 24.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 5.1 puncte de rating și 20.9% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.8 puncte de rating și 19.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.3 puncte de rating și 14.3% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public din România, obținând 5.7 puncte de rating și 18.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.5 puncte de rating și 14.8% cotă de piață. Asia Express a fost în topul preferințelor pe toate segmentele de public și pe intervalul de intersecție cu show-ul postului concurent, reality show-ul de la Antena 1 înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 6.4 puncte de rating şi 25.2% cota de piață, postul de pe locul secund având 4.9 puncte de rating şi 19.5% cota de piață. În minutul de aur 21.59, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Pe tot parcursul cursei, lacrimile au însoțit fiecare pas. Anda Adam nu și-a mai putut stăpâni emoțiile, mai ales în momentul în care a întâlnit copiii familiei gazdă. La rândul ei, Raluca Bădulescu a mărturisit cu ochii în lacrimi că nu ar fi crezut vreodată că o astfel de realitate există în lume și că această experiență i-a schimbat complet percepția asupra vieții. Dincolo de emoții, cursa a fost intensă și dramatică. Din nefericire, medalia a fost roșie, iar Raluca și Florin au părăsit competiția. Au făcut-o însă în aplauzele celorlalți concurenți, care au recunoscut curajul și transformarea lor. De altfel, dacă la începutul cursei Raluca spunea că vrea să plece acasă după doar câteva minute de la start, la finalul experienței din Manila a recunoscut că a fost cea mai puternică aventură din viața ei și că Asia Express a făcut-o să descopere resurse pe care nu credea că le are.

Drumul Eroilor continuă duminică, de la ora 20:00, la Antena 1. O nouă țară îi așteaptă pe concurenți – Vietnamul. Se schimbă cultura, se schimbă decorul, iar concurenții vor fi luați prin surprindere de tot ceea ce îi așteaptă acolo. Pentru ei, Vietnamul va fi un adevărat reset al întregii experiențe, o provocare total diferită față de tot ceea ce au învățat în primele trei etape.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, All Urban si National

colaj foto raluca badulescu si cu anda adam si sotul ei, joseph, la asia express
+3
Mai multe fotografii

Perioada 24 septembrie 2025

Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipă a părăsit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia roșie a stârnit l... Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
Observatornews.ro Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Reacţia Maiei Sandu Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Reacţia Maiei Sandu

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipă a părăsit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia roșie a stârnit lacrimi
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipă a părăsit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia roșie a...
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Anda Adam, devastată de experiența din cimitir. De ce a plâns minute în șir
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Anda Adam, devastată de experiența din cimitir. De ce a plâns minute...
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am terminat liceul cu 873 de absențe”
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile Jurnalul
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai Kudika
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit:... CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane?
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane? ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x