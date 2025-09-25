Asia Express, din nou lider de audiență! Cursa pentru ultima șansă din Manila a adus lacrimi, revelații și o eliminare neașteptată

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 24 septembrie 2025. Descoperă ce se întâmplă în ediția viitoare, din data de 28 septembrie 2025.

Cursa pentru ultima șansă din Manila a fost o adevărată lecție de viață atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Experiența trăită în Manila North Cemetery – unul dintre cele mai mari cimitire din lume, unde mii de familii trăiesc efectiv printre morminte, transformându-le în case – a oferit o perspectivă unică asupra realităților dure din Filipine. Emoția a fost copleșitoare, iar concurenții au mărturisit că au trăit o experiență pe care nu o vor uita niciodată.

Ediția difuzată aseară a reality show-ului Asia Express – Drumul Eroilor a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public, confirmând încă o dată forța și impactul celui mai dur reality show de aventură din România.

Difuzată în intervalul 20.30 -00.06, emisiunea a obținut la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 24.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 5.1 puncte de rating și 20.9% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.8 puncte de rating și 19.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.3 puncte de rating și 14.3% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public din România, obținând 5.7 puncte de rating și 18.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.5 puncte de rating și 14.8% cotă de piață. Asia Express a fost în topul preferințelor pe toate segmentele de public și pe intervalul de intersecție cu show-ul postului concurent, reality show-ul de la Antena 1 înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 6.4 puncte de rating şi 25.2% cota de piață, postul de pe locul secund având 4.9 puncte de rating şi 19.5% cota de piață. În minutul de aur 21.59, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Pe tot parcursul cursei, lacrimile au însoțit fiecare pas. Anda Adam nu și-a mai putut stăpâni emoțiile, mai ales în momentul în care a întâlnit copiii familiei gazdă. La rândul ei, Raluca Bădulescu a mărturisit cu ochii în lacrimi că nu ar fi crezut vreodată că o astfel de realitate există în lume și că această experiență i-a schimbat complet percepția asupra vieții. Dincolo de emoții, cursa a fost intensă și dramatică. Din nefericire, medalia a fost roșie, iar Raluca și Florin au părăsit competiția. Au făcut-o însă în aplauzele celorlalți concurenți, care au recunoscut curajul și transformarea lor. De altfel, dacă la începutul cursei Raluca spunea că vrea să plece acasă după doar câteva minute de la start, la finalul experienței din Manila a recunoscut că a fost cea mai puternică aventură din viața ei și că Asia Express a făcut-o să descopere resurse pe care nu credea că le are.

Drumul Eroilor continuă duminică, de la ora 20:00, la Antena 1. O nouă țară îi așteaptă pe concurenți – Vietnamul. Se schimbă cultura, se schimbă decorul, iar concurenții vor fi luați prin surprindere de tot ceea ce îi așteaptă acolo. Pentru ei, Vietnamul va fi un adevărat reset al întregii experiențe, o provocare total diferită față de tot ceea ce au învățat în primele trei etape.

Perioada 24 septembrie 2025