Irina Fodor a anunțat cine a câștigat imunitatea mică din acest stage de la Asia Express, în ediția din 30 septembrie 2026.

Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1

Ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, a fost una plină de misiuni dificile și momente neașteptate. După un joc spectaculos de amuletă și provocări de zile mari pe traseu, Irina Fodor a dezvăluit cine a câștigat imunitatea mică,

Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express. Reacția concurenților când Irina Fodor le-a dat vestea, în ediția din 30 septembrie 2026

Ziua a început în forță pentru concurenții de la Asia Express cu o probă în care au fost puși să recunoască anumite măști și să le identifice, găsind perechea identică. Această misiune a decis ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă.

Confruntarea s-a dat între Maurice Munteanu și Connie Preda, Alin Alexuc și Gabi Torje și Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele trei echipe au trecut printr-o probă dificilă, ce le-a testat din plin memoria vizuală, pentru a-și putea forma un echipaj cu care ulterior au participat la o cursă cu bărci. La final, amuleta a fost câștigată de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

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Aventura de pe Drumul Mătăsii a continuat cu o altă misiune solicitantă la Phoenix Ancient Town din China, în care fiecare echipă a căutat patru piese ale unei imagini cu un Phoenix.

A urmat autostopul și o cursă ce i-a ținut pe toți cu sufletul la gură. Odată ajunse la Irina Fodor, echipele au fost impresionate de peisajul suberb.

Cheloo și Mihai Ban

„Dar frumoasă sunteți, doamnă! Splendidisimă!”, a zis Maurice Munteanu, când a văzut-o.

„Am și eu ceva pentru voi, pentru absolut toate echipele care ajung astăzi în seara aceasta”, a spus Irina Fodor, referindu-se la dulciurile și energizantele pregătite.

Irina Fodor la Asia Express

„Putem să luăm mai multe, că sunt la cură!”, a spus colegul de echipă al lui Connie Preda.

„Eu am văzut o pereche care a ajuns prima la mine. E în fața mea, mă uit acum la ea”, a sugerat Irina Fodor.

Maurice Munteanu și Connie Preda

„Adică noi, sau cine? Nu cred așa ceva, jură! Te juri?”, a fost reacția savuroasă a lui Maurice Munteanu.

„Jur pe cascada din spatele meu! Mint eu vreodată! oficial sunteți echipa imună! Vă pup și să iubesc!”, a confirmat prezentatoarea, în ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express.

„Eu cred că deja e o performanță, o recunoaștere”, a spus Maurice Munteanu la testimonial, extrem de încântat de vestea primită.

Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.