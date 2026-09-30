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Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express. Reacția concurenților când Irina Fodor le-a dat vestea

Irina Fodor a anunțat cine a câștigat imunitatea mică din acest stage de la Asia Express, în ediția din 30 septembrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 23:21 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 23:23
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1
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Ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, a fost una plină de misiuni dificile și momente neașteptate. După un joc spectaculos de amuletă și provocări de zile mari pe traseu, Irina Fodor a dezvăluit cine a câștigat imunitatea mică,

Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express. Reacția concurenților când Irina Fodor le-a dat vestea, în ediția din 30 septembrie 2026

Ziua a început în forță pentru concurenții de la Asia Express cu o probă în care au fost puși să recunoască anumite măști și să le identifice, găsind perechea identică. Această misiune a decis ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă.

Confruntarea s-a dat între Maurice Munteanu și Connie Preda, Alin Alexuc și Gabi Torje și Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele trei echipe au trecut printr-o probă dificilă, ce le-a testat din plin memoria vizuală, pentru a-și putea forma un echipaj cu care ulterior au participat la o cursă cu bărci. La final, amuleta a fost câștigată de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

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Aventura de pe Drumul Mătăsii a continuat cu o altă misiune solicitantă la Phoenix Ancient Town din China, în care fiecare echipă a căutat patru piese ale unei imagini cu un Phoenix.

A urmat autostopul și o cursă ce i-a ținut pe toți cu sufletul la gură. Odată ajunse la Irina Fodor, echipele au fost impresionate de peisajul suberb.

Cheloo și Mihai Ban

Cheloo și Mihai Ban

„Dar frumoasă sunteți, doamnă! Splendidisimă!”, a zis Maurice Munteanu, când a văzut-o.

„Am și eu ceva pentru voi, pentru absolut toate echipele care ajung astăzi în seara aceasta”, a spus Irina Fodor, referindu-se la dulciurile și energizantele pregătite.

Irina Fodor la Asia Express

Irina Fodor la Asia Express

„Putem să luăm mai multe, că sunt la cură!”, a spus colegul de echipă al lui Connie Preda.

„Eu am văzut o pereche care a ajuns prima la mine. E în fața mea, mă uit acum la ea”, a sugerat Irina Fodor.

Maurice Munteanu și Connie Preda

Maurice Munteanu și Connie Preda

„Adică noi, sau cine? Nu cred așa ceva, jură! Te juri?”, a fost reacția savuroasă a lui Maurice Munteanu.

„Jur pe cascada din spatele meu! Mint eu vreodată! oficial sunteți echipa imună! Vă pup și să iubesc!”, a confirmat prezentatoarea, în ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express.

„Eu cred că deja e o performanță, o recunoaștere”, a spus Maurice Munteanu la testimonial, extrem de încântat de vestea primită.

colaj foto cu irina fodor si concurenti de la asia express

Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

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