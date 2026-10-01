Cazul Emei Uta ajunge joi, 1 octombrie, în fața instanței. Make-up artista, una dintre cele mai cunoscute din România, și-a acuzat fostul partener că ar fi agresat-o fizic într-o parcare din Sectorul 2 al Capitalei.

Fostul iubit al Emei Uta a ajuns la tribunal. Astăzi se judecă ordinul de protecție după acuzațiile de agresiune | Instagram

După ce Poliția a emis inițial un ordin de protecție provizoriu, cazul este analizat astăzi de Judecătoria Sectorului 2. Fostul partener al vedetei a ajuns deja la instanță.

Fostul iubit al Emei Uta a ajuns la tribunal

Incidentul reclamat de Ema Uta ar fi avut loc pe 24 septembrie 2026, în parcarea unui centru comercial din Sectorul 2. Două zile mai târziu, pe 26 septembrie, make-up artista, în vârstă de 35 de ani, s-a adresat polițiștilor de la Secția 7 și a depus plângere. Potrivit informațiilor comunicate oficial de Poliția Capitalei, Ema Uta a reclamat că ar fi fost agresată fizic de fostul concubin, tot în vârstă de 35 de ani, pe fondul geloziei. În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au stabilit existența unui „risc iminent” și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile.

Ce ar fi declarat Ema Uta în fața polițiștilor

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Au apărut între timp noi informații din dosar. Potrivit SpyNews, care susține că a intrat în posesia documentelor, Ema Uta le-ar fi declarat polițiștilor că ar fi fost lovită și trasă de păr, iar în timpul incidentului i-ar fi fost smulsă o unghie. În dosar ar exista și fotografii depuse ca probe, în care pot fi observate urmele reclamate de make-up artistă, precum și o extensie de păr smulsă.