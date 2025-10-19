Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Bărcuțele rotunde au dat concurenților senzații tari. De ce au țipat toți

După ce au alergat printre statui albe, concurenții au băutat un bivol să-l pozeze, apoi a urmat o misiune complet neașteptată: mersul cu bărcuțele rotunde!

În ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut parte de numeroase misiuni. Una dintre ele a fost aceea de a merge cu barca rotundă pe un canal și de a învăța de la barcagiu să vâslească.

Descoperă cine s-a descurcat cel mai bine, dar și de ce au țipat concurenții cu toate puterile!

Bărcuțele rotunde au dat concurenților senzații tari. De ce au țipat toți, în ediția 25 din 19 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express

După proba cu recunoașterea statuilor albe, echipele au avut sarcine de a poza un bivol viu. Apoi, Irina Fodor a anunțat o nouă misiune, și mai neașteptată și plină de adrenalină!

„Bărcile coș sunt o tradiție vietnameză și se numesc Thuyen Thung. Veți învăța principiile de navigație cu aceste bărcuțe. Apoi, veți vâsli de-a lungul canalului. Barcagiul o să vă dea un nou plic. Mult succes, Țuca”, scria pe mission board.

Și uite așa, concurenții au urcat în bărcuțele rotunde și au privit atent la indicațiile barcagiului. Toți au fost de-a dreptul uluiți de aceste micuțe ambarcațiuni.

Surpriza cea mare abia apoi a venit, când au descoperit faptul că trebuie să se rotească rapid cu barca pe apă, ca într-un dans. Unii au fost ceva mai curajoși și au încercat să vadă partea bună a situației și să se distreze, alții au tras o sperietură de zile mari și au început să țipe cu toată forța!

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.