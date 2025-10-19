Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Statuile albe au dat bătăi de cap concurenților! Ce i-a scos din minți

În ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 19 octombrie 2025, concurenții au primit o misiune ce le-a dat multe bătăi de cap.

Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 20:35 | Actualizat Duminica, 19 Octombrie 2025, 20:39

O nouă etapă a început la Asia Express-Drumul Eroilor în forță! Statuile albe au dat mutle bătăi de cap concurenților, în ediția 25 din 19 octombrie 2025 a show-ului. Descoperă în rândurile de mai jos ce au fost puse echipele să facă.

Statuile albe au dat bătăi de cap concurenților! Ce i-a scos din minți, în ediția 25 din 19 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

În ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 19 octombrie 2025, Irina Fodor s-a întâlnit cu echipele pentru a le prezenta următoare misiuni din ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

„Sunteți gata de a începe o nouă etapă în Drumul Eroilor? Este penultima de pe coama dragonului. După cum ați văzut, chiar dacă are o stea galbenă în frunte, dragonul are niște dinți foarte frumos coloraț. Cu cât vom avansa, totul se va schimba, de la peisaje, tradiții și felul oamenilor de a fi, totul va fi dferit. Vom merge către coastă, pe plaje, prin sate pescărești, orașe cochete atunci când avem norocul și temperaturi așa cum v-ați dorit voi (...). Ne așteaptă o călătorie plină de contraste și minuni, dar și misiuni! Suntem în satul statuilor albe. Zona este cunoscută pentru stâncile sale de marmură. Se spune că aproape 3000 de sculpturi sunt în lucru chiar acum. Haideți să vă spun care este misiunea. Voi aveți aici în plic niște ghicitori. De fapt, mai mult descrierea unor statui. Trebuie să găsiți aceste statui în parc și va trebui să găsiți piesele care lipsesc din acest puzzle din fața voastră. Va trebui, până la urmă, să faceți un leu din marmură. Pentru asta va trebui să găsiți bucățile lipsă. Pentru a găsi bucățile lipsă, trebuie să găsiți statuile”, a explicat Irina Fodor, în ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, ediția din 19 octombrie 2025.

Fără să mai stea pe gânduri, toată lumea s-a apucat rapid de treabă, însă parcă mai toate statuile semănau! Totuși, gândul la amuletă i-a făcut pe toți să devină ambițioși și motivați.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

colaj foto cu anda adam si karmen si olga barcari de la asia express
+19
Mai multe fotografii

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

