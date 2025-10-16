Asia Express sezonul 8, 16 octombrie 2025. Ce echipă a fost eliminată și ce s-a întâmplat la cursa pentru ultima șansă

În ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 16 octombrie 2025, trei echipe s-au calificat la cursa pentru ultima șansă. La final, Irina Fodor a anunțat cine a fost eliminat.

În ediția trecută a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș a câștigat prima imunitate a etapei. Apoi a urmat un senzațional joc de amuletă jucat de Emil Rengle și Alejandro, Cătălin Bordea și Nelu Cortea și Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, aceștia din urmă fiind cei care au reușit să câștige. Apoi, cursa a continuat cu noi misiuni și o luptă pentru a doua imunitate a etapei. Descoperă în ediția 24 din 16 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor cine a câștigat imunitatea, dar și ce echipă a fost eliminată.

Ce s-a întâmplat în ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor din data de 16 octombrie 2025

În ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor am putut vedea cum concurenții dau un test lingvistic, demonstrând că au înțeles toate sensurile și pronunțiile cuvântului „Hay”. Karmen și Olga Barcari au primit loc de cazare fiindcă au ajuns primele la ea. Restul echipelor, în schimb, au fost nevoite să își caute un loc de cazare.

Stând de vorbă cu localnicii care i-au luat în gazdă, concurenții au avut ocazia să descopere povești uimitoare. Emil Rengle și Alejandro și-au găsit un loc de cazare la un vietnamez care vorbea, în mod complet neașteptat, limba germană. Și iată cum o simplă dorință din trecut a lui Alejandro, aceea de a învăța limba germană, s-a dovedit a fi extrem de utilă de data aceasta.

Între timp, Dan Alexa și Gabi Tamaș savurau masa ca echipă imună atunci când li s-au alăturat Karmen și Olga Barcari, iar ceva mai târziu au venit și Nelu Cortea și Cătălin Bordea. După ce au mâncat și au stat de vorbă cu gazdele, concurenții s-au odihnit.

A doua zi a început în forță cu o reîntâlnire cu Irina Fodor, în ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 16 octombrie 2025.

De data aceasta, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au mai dat 2.500 de lei, fiindcă au fost întrecuți de Karmen și de Olga Barcari. Astfel, cei doi s-au ales cu 5.000 de euro, iar restul de 5.000 de euro s-au adăugat marelui trofeu, de 30.000 de euro. Apoi, nu mică a fost surpriza avută de Karmen și Olga atunci când au aflat că ele sunt imune în această etapă. Și celelalte echipe au aflat la ce oră au ajuns la Irina Fodor. Și astfel s-a aflat ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Este vorba despre Alina și Cristina, despre Anda Adam și Joseph și despre Emil Rengle și Alejandro.

„Astăzi veți porni prin istoria și culorile orașului Hue. La prima misiune veți primi de la mine această cărticică și un speaker, un steag și căști și veți face un tur al acestui oraș vechi cu trei turiști. Îi veți găsi și îi veți convinge să vă asculte la două obiective. Marius Damian și un ghid o să vă asculte turiștii, care trebuie să răspundă la patru întrebări și la cep puțin trei ca să puteți pleca în cursă. În caz contrar, veți primi penalizare”, a fost misiunea anunțată de Irina Fodor, în ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 16 octombrie 2025.

Cronometrul a pornit și cele trei echipe intrate la cursa pentru ultima șansă au fugit imediat, ca să își caute niște turiști. Unii au avut noroc și au găsit imediat, alții au fost nevoiți să ducă o adevărată muncă de convigere. Sarcina nu a fost una simplă, dar toată lumea a luptat din plin, pentru a putea rezolva misiunea cât mai rapid și bine cu putință.

A venit apoi următoarea misiune: „Acesta a fost doar începutul călătoriei voastre prin Hue. Aventura voastră din istorie, cultură și culorile regalității continuă din pagoda Thiên Mụ. Intrați în templu, aflați orele de rugăciune ale călugărilor budiști și trimiteți un mesaj cu ora primei și ultimei rugăciuni. În funcție de asta vă explic la ce vă folosesc caii colorați primiți deja”, scria în plicul roșu cu indicații primit.

A urmat din nou autostopul, în ediția 24 din 16 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

A urmat arderea unei ofrande și punerea unor dorințe la un templu extrem de cunoscut. Următorul drum a fost către o piață celebră, unde concurenții au avut sarcina de a vinde niște flori pentru a strânge banii necesari pentru a cumpăra o rochie și o pălărie mov, culoarea preferată a regelui.

La următoarea misiune, concurenții au învățat cum se fac bețișoarele parfumate, apoi au trecut la treabă, iar sarcina lor a fost să facă bețișoare, dar și să recunoască și să spună în vietnameză aromele.

A urmat misiunea în care concurenții au fost puși să facă buchete de bețișoare, apoi să meaargă la Mausoleul Împăratului Khai Dinh. Acolo, echipele s-au transformat în lei dansatori și au fost puse să danseze după modelul oferit, dar coregrafia nu a fost deloc simplă!

Apoi, cu ultimele puteri, concurenții au fugit către Irina Fodor, la punctul de întâlnire, la cursa pentru ultima șansă, în ediția din 16 octombrie 2025.

Prima echipă sosită a fost cea formată din Emil și Alejandro, apoi cea formată din Anda și Joseph. Echipa eliminată a fost cea formată din Alina Pușcău și Cristina Apostu.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.