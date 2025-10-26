Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în toată ediția. Surpriza pe care au avut-o Karmen și Olga

Ediția de azi din Asia Express, 26 octombrie 2025, a fost una total inedită și specială, după ce echipa Karmen și Olga au avut parte de o surpriză. Cătălin Botezatu li s-a alăturat în această etapă, sub formă de handicap.

Fetele nu s-au descurajat deloc, ba chiar s-au bucurat să îl vadă și l-au primit cu brațele deschise în echipa lor. Designer-ul a venit cu trei trollere, pregătit de o experiență completă, dar și-a dat seama că i-ar fi imposibil să alerge și să facă probele cu toate. Ba mai mult, autostopul ar fi o povară pentru echipa fetelor.

Tot ce s-a întâmplat în ediția din 26 octombrie 2025 de la Asia Express. Cătălin Botezatu s-a alăturat echipei Karmen - Olga pentru o etapă

Cătălin Botezatu s-a alăturat echipei formată din Karmen și Olga, după ce ele au fost pe punctul de a fi eliminate în ultima ediție, după ce la cursa pentru ultima șansă ele au ajuns pe ultimul loc. Însă pentru că medalia a fost verde, nu roșie, cele două au fost salvate.

Însă au primit un handicap, adică un al treilea membru în echipă, pe Cătălin Botezatu, care le va încurca în special la autostop, pentru că vor fi nevoite să găsească mașini care să îi ia pe toți 3, plus cameraman.

„Avem nevoie de un handicap!”, spune Olga.

„Uitați-vă în zare! Karmen și Olga, îmi pare rău, dar asta e situația. Cătălin Botezatu se alătură echipei voastre”, spune Irina Fodor.

„Am zis că are mai multe haine decât mine! Dacă sunt de designer e ok”, spune Karmen.

„Sper să nu vă încurc foarte tare, îmi pare bine că sunt aici cu voi! Am acceptat cu drag invitația în Vietnam”, spune Cătălin Botezatu.

Irina Fodor i-a cerut telefonul, cardurile, pentru că nu are voie și trebuie să fie la egalitate cu toți concurenții. „Le-am predat deja, am venit pregătit. Sunt un tip luptător, sper că cine e alături de mine va câștiga!”, spune Cătălin Botezatu.

Ce au avut de făcut concurenții la prima probă cu fructe și obiecte din Vietnam. Ce au făcut la Asia Express, 26 octombrie 2025

Irina Fodor le-a oferit concurenților mapele acestei etape și i-a îndrumat către prima probă. Concurenții au trebuit să meargă la localnici pentru a descifra cuvinte dintr-o melodie de copii.

Primul obiect descifrat a fost starfuit, iar al doilea a fost ou. Următorul cuvânt a fost artificii, iar celălalt a fost minge de fotbal. Jackfruit a fost următorul, după Pâmntul. Anda și Joseph au ajuns primii la judecător și au spus care sunt fiecare fruct sau obiect din vietnameză. A fost perfect pentru ei, iar Irina Fodor le-a zis să caute un panou Asia Express în parc și să afle ce au de făcut pe mai departe.

Alex Ion și Ștefan au zis și ei perfect și au mers mai departe în cursă. Emil și Alejandro au fost următoarea echipă care a ghicit cuvintele și au plecat și ei mai departe. Karmen, Olga și Cătălin au reușit să ghicească și ei și au mers mai departe.

Echipele au ajuns pe rând la următoarea misiune și au fost nevoiți să aleagă câte un coș cu fructe sau legume din care trebuiau să facă accesorii. Dan și Gabi au fost ultimii care au avut de ghicit cuvintele din vietnameză, dar ei s-au cam încurcat. În cele din urmă au ajuns și ei la coșurile cu fructe, iar din acest punct toate echipele au mers mai departe în misiune.

Toate echipele au început să facă accesoriile, însă Cătălin Botezatu a avut o problemă cu jackfruit-ul fiindcă mirosea foarte urât și a început să dea cu parfum peste tot. După ce au reușit să realizeze accesoriile, concurenții ajung iar la autostop. Karmen, Cătălin și Olga au împins mașina, după ce șoferul a uitat să facă plinul.

Cum s-au descurcat cocnurenții la proba cochiilor de scoici de la Asia Express, 26 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat

Anda Adam și Joseph au ajuns primii la proba cu șiragurile de cochilii și au decis cât de dificilă va fi proba pentru fiecare echipă în parte. Anda și soțul ei au decis ca Emil Rengle și Alejandro să aibă cea mai ușoară probă, după ei. Cel mai greu le-a dat echipei Alex și Ștefan.

Aceștia au avut de strâns și alge din largul mării. Anda Adam și Joseph au termina primii proba cu algele și scoicile, lăsând în urmă toate echipele. Emil și Alejandro au reușit să termine și ei destul de repede misiunea și au plecat mai departe în cursă.

Alex și Ion au ajuns în barcă să strângă și ei alge, pe când restul încă se aflau la scoici pentru a face șiraguri. Anda Adam și Joseph au prins mașină la autostop rapid. Emil Rengle și Alejandro au citit scrisorile primite de la rude în mașina pe care au oprit-o la autostop.

La fel, Gabi și Dan și-au luat un timp și au citit și ei scrisorile de la apropiați și rude, la fel cum au făcut echipa formată din Emil Rengle și Alejandro. Însă echipa formată din Anda Adam și Joseph au uitat să caute steagul românesc pentru a primi scrisorile respective, ciorba de porc și ce e mai afla în punga primită.

Alex și Ion au citit la autostop scrisorile de la familie. Aceștia s-au așezat alături de Gabi și Dan la masă și au mâncat cu toții la aceeași masă ciorbele. Mai târziu, Karmen și Olga au terminat proba și au putut citi și ele scrisorile de la apropiați și familie.

Irina Fodor ia așteptat la panoul de la Joker, în Asia Express, 26 octombrie 2025. Cine a jucat și a câștigat

Anda Adam și Joseph au aflat de la Irina Fodor că ei nu au mers la steagul României și nu au primit surprizele de acolo, mâncare și scrisori de la familie. Cei doi au ajuns pe primul loc, iar pe locul doi au ajuns Emil și Alejandro. Pe locul trei au ajuns echipa formată din Gabi și Daniel și s-au înscris la Joker, iar apoi Ștefan și Alex. Ulterior au ajuns și echipa Karmen, Olga și Cătălin Botezatu.

„Veți fi legați de picioare și mâini. Veți avea de făcut o piramidă, să căutați fructe și să desfaceți steagul vostru”, le spune Irina Fodor.

Emil Rengle și Alejandro au luat avânt și s-au descurcat de minune la începutul jocului. Însă au avut probleme la asamblarea turnului, iar celelalte echipe i-au ajuns din urmă. Cu toate astea, tot Emil și Alejandro au fost primii care au mers în labirintul cu plantele producătoare de fructul dragonului.

Rengle și Alejandro au reușit să vină cu primul fruct, cu un avantaj mare față de celelalte două echipe care încă nu au construit turnul. Echipele Rengle-Alejandro și Anda - Joseph au greșit realizarea turnului și au fost nevoiți să refacă, după adunatul fructelor de dragon.

Emil Rengle și Alejandro au câștigat joker-ul și amuleta de 1000 de euro de la Kaufland.

„Trebuie să ne grăbim că se înnoptează și trebuie să căutați cazare. Acest joc a fost câștigat de Emil și Alejandro!”, anunță Irina Fodor pe toată lumea.

Emil l-a rugat pe Gabi să vină să tragă un joker în locul lui pentru că ar fi fost mai norocos. „Puteți găsi pe cineva să vă plătească o noapte la hotel”, îi anunță Gabi pe Emil și Rengle cu privire la joker-ul lor.

Emil Rengle a vrut să cedeze jokerul și să-l ofere echipei Gabi și Dan, dar cu condiția de a nu-i vota spre cursa pentru ultima șansă.

Ce probă le-a mai dat Irina Fodor într-o piață, în timp de 10 minute scurse din clepsidră la Asia Express, 26 octombrie 2025

Irina Fodor le-a dat câte o probă pentru fiecare echipă, contra cronometru. Aceștia au trebuit să rezolve câte o mică misiune în 10 minute și să se prezinte în fața Irinei Fodor.

Gabi și Dan au trebuit să găsească o mașinuță mică și să facă trei ture pe steagul Asia Express, Emil și Alejandro că aducă la Irina două roți de bicicletă, Karmen și Olga să se îmbrace în rochie de mireasă, Anda Adam și Joseph să se tundă, iar Alex și Ștefan să aducă 10 localnici să cânte o melodie.

Cu toții au reușit să termine probele înainte de cele 10 minute din clepsidră și au plecat mai departe în misiune.

Gabi și Dan au urcat primii în mașină, la autostop. Karmen și Olga au urcat și ele în mașină alături de Cătălin Botezatu. Emil și Alejandro au urcat și ei în mașină și au mers până la o stație de taxi.

