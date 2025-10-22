Asia Express sezonul 8, 22 octombrie 2025. Cine a plecat în cursa pentru ultima șansă. Tot ce au avut de făcut la probe

Astăzi, concurenții au avut parte de o cursă pentru ultima șansă incredibil de dificilă. Ce s-a întâmplat în toată ediția.

Irina Fodor i-a așteptat pe concurenți în cel mai emoționant mod posibil - cu o mică galerie de artă, unde le-a afișat fotografiile concurenților în plină stradă, chiar de la începutul ediției.

Tot ce s-a întâmplat la Asia Express, 22 octombrie 2025. Cine a plecat în cursa pentru ultima șansă și cum s-au descurcat

Iată ce le-a zis Irina Fodor concurenților aflați la careu:

„Am făcut aeastă expoziție pentru că sunt foarte mândră de voi! Toate pozele sunt bune, majoritatea nu au făcut diferența în cursă. Ca să o luăm de la început, noi suntem în aceeași țară de mult timp. E o schimbare de peisaj, cred că ați sesizat-o”, spune Irina Fodor.

„Imunitatea mică nu se mai acordă de obicei în această etapă, dar având în vedere că a fost o etapă atât de plină, am făcut o excepție. M-am gândit că pozele vor face o mare diferență, dar nu au făcut. Cineva asară au avut hotel, iar ei au fost Emil și Alejandro. Ieri pe drum ați avut ceva de învățat, dacă Emil și Alejandro nu ar fi știut răspunsurile, i-as fi penalizat 15 minute, dar nu i-a depășit nimeni. Emil și Alejandro au ajuns primii, după ei Alex și Ștefan. După au ajuns Karmen și Olga, iar apoi Dan și Gabi”, mai anunță Irina Fodor.

„Pentru cei care merg în cursă, fotografiile vor fi un avantaj. Acum trebuie să votați!”, spune Irina.

Gabi și Dan au votat echipa formată din Emil și Alejandro. Anda Adam și Joseph, votează cu Alex și Ștefan, argumentând că Emil și Alejandro ar fi trebuit să aibă imunitatea mică dacă ar fi existat. Karmen și Olga au votat Alex și Ștefan, astfel că, Emil și Alejandro au scăpat.

Cum a fost începutul cursei pentru ultima șansă la Asia Express, 22 octombrie 2025. Ce au avut de făcut concurenții la parcul de distracții VinWonders

Irina Fodor le-a explicat echipelor de la cursa pentru ultima șansă ce au de făcut la începutul probei și ce trebuie să găsească. Prezentatoarea tv le-a oferit câteva pungi cu produse românești pentru a primi bani cu care să cumpere obiectele cerute.

Concurenții au avut de vândut obiecte cu care să primească 600 de mii din valuta locală, însă pentru că echipa formată din Karmen și Olga au făcut fotografii bune la galerie, ele au primit 200 de mii, astfel ele au pornit cu un mic avantaj.

Karmen și Olga au fost primele care au terminat proba cu banii și vânzarea produselor românești. Dar și Dan și Gabi au ajuns la judecător în același timp. Ambele echipe au reușit să prindă mașini la autostop aproape în același timp. Karmen și Olga au fost primele care au luat telecabina.

Dan și Gabi au urcat și ei în telecabină și au fost uimiți. „Ne-am bucurat de peisaj, vedeam castele, ca în Dinseyland”, spune ei.

Dan Alexa a avut un moment de vulnerabilitate și a vorbit despre momentul viral din trecutul lui, când impresara Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul în față puternic și filmarea a fost pe toate canalele tv și în online o lungă perioadă de timp, fiind unul dintre cele mai virale lucruri de atunci.

„Eu vreau să zis ceva. Știi ce ar fi mai ridicol decât pumnul lu' Prodanca? Ar fi să mă îmbrace ăștia în Elf. Eu am avut niște momente în viața mea unde am sfidat ridicolul. Unul dintre ele ar fi pumnul pe care mi l-a dat Anamaria Prodan, ăsta ar fi unul dintre cele importante, de referință”, recunoaște Dan Alexa în telecabină și la testimonialele de după cursă.

În acest punct, toate cele 3 echipe sunt la egalitate, însă în scurt timp, Gabi și Dan au ajuns în posesia plicului cu noua misiune. Concurenții au primit indicații să meargă spre zona de grădină zoo din parcul de distracții și au fost nevoiți să găsească anumite animale care le-au fost indicate în plic. Au făcut fotografii și s-au bucurat de priveliște.

Karmen și Olga au profitat la maxim de locul acela din VinWonders, la animale și nu numai și au profitat să se bucure de tot ce le oferea zona.

Gabi și Dan au reușit să primească prima piatră prețioasă și plicul cu instrucțiuni, iar apoi Ștefan și Alex au reușit să termine proba acolo, lăsându-le pe Karmen și Olga puțin în urmă. Au plecat, în cele din urmă și fetele. Și au început cu toții autostopul.

Concurenții încearcă să cumpere 100 de ouă, după ce au reușit să ajungă la prima destinație.

Concurenții de la cursa pentru ultima șansă au ajuns la băi cu nămol la Asia Express, 22 octombrie 2025. Cum s-au descurcat

După ce au făcut rost de cele 100 de ouă, concurenții au aflat că trebuie să ajungă la băile de nămol. Aceștia au trebuit să facă mai multe munci pentru acești localnici, aflați la băile de nămol.

Karmen și Olga au început munca, însă și-au dat seama că este foarte greu ceea ce au de făcut. Au ajuns și Dan cu Gabi care au început să umple căzile de nămol, iar la scurt timp au ajuns și actorii.

Toți concurenții au reușit să umple ouăle în formă de cadă cu nămol. Aceștia au aflat că trebuie să se ocupe de unul dintre clienți și să-l maseze cu nămol. Toate echipele au găsit câte un localnic și i-au oferit tratament special în nămol.

Dan și Gabi au reușit să meargă mai departe, după ce au căutat și găsit o piatră prețioasă într-o cadă cu nămol.

Concurenții au avut de preparat cafea cu ou la Asia Express 2025. Cum le-a ieșit

Dan și Gabi au învățat cum se prepara cafeaua vietnameză, cu ou. Iar imediat după ce au consumat-o au putut merge mai departe în misiune. Au găsit și Alex și Ștefan piatra în cadă și după au învățat și ei cum se prepară cafeaua cu ou, iar la scurt timp același proces l-au făcut Karmen și Olga.

Au reușit cu toții să găsească mașini la autostop, însă Dan și Gabi au un avans considerabil în fața celorlalte două echipe.

Karmen s-a emoționat în timpul drumului din mașină, când s-a jucat cu o fetiță mică ce a stat în brațele ei. Dan și Gabi au ajuns primii la noua misiune și au aflat ce au de făcut.

Aceștia au aflat că trebuie să facă scufundări. Echipa Gabi și Dan au început misiune și s-au scufundat. Aceștia au trebuit să mimeze câteva obisecte de pe plăcuțele primite, iar celălalt trebuia să ghicească. Au terminat proba și au primit următoarea piatră prețioasă, iar imediat după au început și Alex cu Ștefan și au primit și ei piatra lor.

Sngurele care au rămas în urmă au fost Karmen și Olga. După ce au terminat toți misiunea, au aflat că trebuie să se întoarcă în același loc de unde au plecat de dimineață. Însă înainte de toate trebuie să pregătească o cafea vietnameză și să meargă la steag.

Cine a ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor la cursa pentru ultima șansă la Asia Express, 22 octombrie 2025

Concurenții au reușit să prindă mașini la autostop destul de repede, însă mai au de făcut doar de făcut o cafea.

Ștefan și Alex au reușit să facă destul de repede cafeaua, cu ajutorul unui turist care le-a plătit produsul. Însă Dan și Gabi s-au descurcat.

La careu, Emil și Alejandro, dar și echipa formată din Anda Adam și Joseph, i-au așteptat pe cei șase concurenți care s-au întrecut la cursa pentru ultima șansă.

Primii care au ajuns au fost Gabi și Dan și le-au făcut o surpriză tuturor.

„A fost foarte mișto, peisaje, băi de nămol. Experiența a fost foarte mișto, scufundările mi-au plăcut cel mai mult”, spune Dan.

Următorii care au ajuns au fost Ștefan și Alex, iar pe locul trei au ajuns Karmen și Olga.

„Mă bucur că suntem toți. Le-am povestit colegilor care nu au fost în cursă ce ați făcut azi. Ați venit plini de adrenalină, dar să nu uităm de ce ne aflăm aici. Așa că, Gabi și Dan treceți la loc, ați ajuns primii la mine. Dacă tot am ajuns în punctul acesta, am nevoie de o cutiuță unde se află medalia care ne spune dacă pleacă sau nu cineva acasă. O altă echipă care merge în etapa a opta este formată din Alex și Ștefan”, anunță Irina Fodor.

Irina Fodor le-a oferit cheia de la cutiuța care ascundea medalia ce le va spune dacă pleacă sau nu acasă din competiție.

„Sunt bine, dar nu vreau să plâng înainte”, spune Olga.

„Vreau să vă întreb ce credeți că e înăuntru. Dacă e verde, e bine, dacă nu, aia e”, spune Karmen.

„Uite cheia, poftim, deschideți voi!”, spune Irina Fodor.

„O să ne mai chinui un pic, e verde! NU plecăm acasă”, o anunță Olga pe Karmen care s-a întors cu spatele că nu voia să vadă.

„Bravo!”, le-au urat toți concurenții și Irina Fodor.

