Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Momentul în care Cătălin Botezatu s-a enervat puternic pe un șofer din cursă

Tensiunea a atins cote maxime în ediția din 26 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor. Cătălin Botezatu s-a pierdut cu firea!

Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 23:29 | Actualizat Duminica, 26 Octombrie 2025, 23:29
După ce s-a alăturat echipei formate din Karmen și Olga ca handicap, celebrul designer Cătălin Botezatu a avut parte de o situație care i-a pus răbdarea la încercare.

În plină cursă, acesta a izbucnit nervos la adresa unui șofer care a ales, spre disperarea echipei, să încetinească și să se lase depășit.

Totul s-a petrecut în timpul unei probe în care echipele se întreceau la secundă pentru a ajunge primele la următoarea misiune. Cătălin Botezatu, aflat alături de Karmen și Olga, încerca să-l încurajeze pe șoferul lor să accelereze și să depășească un autovehicul în care se afla echipa formată din Dan și Gabi.

„Dacă depășești autocarul ăla, ești cel mai bun!”, i-a spus acesta, încercând să-l motiveze să ajungă și la masina echipei Gabi - Dan ca să fie ei pe primul loc în cursă.

Însă entuziasmul s-a transformat rapid în furie, după ce șoferul a încetinit inexplicabil, lăsându-se depășit de echipa formată din Gabi și Dan.

„Nu! Ce faci? De ce faci asta? De ce ai încetinit și nu ai vrut să îi depășim? E o cursă!”, a izbucnit Cătălin, vizibil iritat de situație.

Designerul a explicat ulterior că momentul care l-a scos din minți a fost atunci când șoferul a oprit fără motiv la un semafor care încă era verde.

„La un semafor care era verde pe autostradă, mai avea 10 secunde de verde și a încetinit și a oprit. Era frustrant! Munca noastră depusă degeaba. Puteam să-l înjur nu o oră, ci trei ore în continuu. A oprit dinadins la verde”, a spus Cătălin Botezatu, încă marcat de incident.

Nici Karmen și Olga nu și-au putut stăpâni nervii. „Du-te, mă! Mai aveai 5 secunde de verde, puteai trece! De ce ai încetinit?”, a spus Karmen, în timp ce Olga a adăugat: „Viața noastră depinde de tine! De ce ai făcut asta? Râzi de noi!”

Momentul a fost unul dintre cele mai tensionate din ediția difuzată pe 26 octombrie, demonstrând cât de intensă și imprevizibilă poate fi competiția Asia Express.

Deși a intrat în concurs sub forma unui handicap pentru echipa Karmen – Olga, Cătălin Botezatu a arătat că își ia rolul foarte în serios. Spiritul său competitiv și dorința de a ajuta echipa să urce în clasament au scos la iveală o latură vulcanică, dar și pasiunea cu care trăiește fiecare moment din competiție.

„Mamă, ce mă enervează ăsta, îl bat! E prima oară în viața mea când am vrut să bat pe cineva!”, a mărturisit, sincer, designerul, făcând ulterior haz de necaz alături de colegele sale de echipă.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Ce echipă a câștigat jocul de azi și în ce a constat jokerul... Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în toată ediția. Surpriza pe care au avut-o Karmen și Olga...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

