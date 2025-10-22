Ediția din 22 octombrie 2025 a adus una dintre cele mai murdare, dar și mai amuzante probe din acest sezon al emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor.

După ce au reușit să facă rost de cele 100 de ouă, Karmen și Olga, Ștefan și Alex, dar și Dan și Gabi au primit o nouă misiune: să ajungă la băile de nămol și să se apuce de muncă pentru localnicii vietnamezi.

Asia Express sezonul 8, 22 octombrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba cu nămol și cât de amuzant li s-a părut

Ajunse prime la fața locului, Karmen și Olga au început imediat treaba, dar au realizat repede că sarcina este mai complicată decât părea la prima vedere. Umplerea căzilor de nămol s-a dovedit o adevărată provocare, mai ales sub soarele arzător și într-o atmosferă umedă. „E mai greu decât pare la televizor!”, a exclamat Karmen râzând, în timp ce încerca să țină pasul cu localnicii.

La scurt timp, au ajuns și Dan cu Gabi, urmați de Alex și Ștefan. Într-un spirit de competiție plin de haz, concurenții s-au întrecut în a umple „ouăle” uriașe în formă de cadă cu nămol. Niciunul nu s-a ferit de murdărie — ba dimpotrivă, distracția a fost la cote maxime, iar râsetele s-au auzit pe toată durata probei.

După ce au terminat prima parte a sarcinii, echipele au aflat că trebuie să ofere clienților băilor un „tratament complet”: un masaj cu nămol. Fiecare pereche și-a găsit un localnic dispus să intre în joc, iar momentele au fost de-a dreptul savuroase. Încercările stângace ale concurenților de a face un masaj profesionist au stârnit hohote de râs atât în rândul participanților, cât și al localnicilor.

Dar distracția nu s-a oprit aici. Următoarea misiune a presupus căutarea unei pietre prețioase ascunse într-o cadă cu nămol. Dan și Gabi au fost primii care au găsit comoara, reușind astfel să plece mai departe în cursă. Ca parte a provocării, au trebuit apoi să învețe cum se prepară celebra cafea vietnameză cu ou — o băutură tradițională și inedită, care i-a surprins plăcut pe toți concurenții.

Dan și Gabi, în avantaj la cursă. Ce au făcut

După ce au terminat și proba de cafea, toate echipele au pornit din nou la drum, în căutarea unei mașini la autostop. Deși toate perechile au reușit să-și găsească transport, Dan și Gabi au pornit primii, având un avantaj considerabil în fața celorlalte două echipe.

