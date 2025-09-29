Deși Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, au ajuns primele la Irina Fodor, bucuria lor a fost de scurtă durată la imunitatea mare. Ce s-a întâmplat!

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au scos la iveală un joker care le-a schimbat radical poziția în clasament și le-a asigurat imunitatea mare a săptămânii.

Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Gestul făcut de Ștefan Floroaica și Alex cu privire la echipa Alina Pușcău și Cristina

După ore întregi de autostop, emoții și o probă solicitantă la plantația de tutun, Alina și Cristina au reușit să depășească rivalii și să ajungă primele la Irina Fodor. Convingerea că vor fi declarate câștigătoare a fost spulberată atunci când Ștefan și Alex, ajunși la doar șapte minute distanță, au decis să folosească joker-ul care le oferea un avantaj decisiv, mai precis 30 de minute scăzute din cursă.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din Vietnam. Avantaj uriaș pentru învingători

Irina Fodor a anunțat oficial că, prin acest gest strategic, Ștefan și Alex au trecut pe locul întâi, în timp ce Alina și Cristina au coborât pe locul doi. Momentul a stârnit reacții puternice, în special din partea Alinei Pușcău, care nu și-a ascuns mica dezamăgire:

„Mă așteptam să fie gentlemani și să nu folosească joker-ul, că suntem două femei noi”, a declarat supermodelul, mai în glumă mai în serios.

Mara Bănică la rândul ei a declarat că a glumit cu Alina și i-a zis că „cică băieții nu vor folosi joker-ul și vă lasă să câștigați”, însă Alina chiar a crezut-o și poate că de aici a venit și mirarea când Ștefan și Alex au folosit joker-ul și le-au repoziționat pe acestea pe locul 2.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Două echipe au ajuns la Irina Fodor, dar jocul nu s-a oprit. Ce a urmat la templu

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Citește și: Ce avere are Serghei Mizil de la Asia Express. Concurentul de pe Drumul Eroilor a dezvăluit și ce pensie primește

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.