Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Două echipe au ajuns la Irina Fodor, dar jocul nu s-a oprit. Ce a urmat la templu

Primele trei echipe ajunse la Irina Fodor s-au calificat la jocul de amuletă, însă în fața pupitrului, concurenții au aflat că mai au ceva de făcut. Misiunea de la templul budist a schimbat astfel ordinea în clasament.

Concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge la Irina Fodor. După o primă cursă plină de noi provocări, trei echipe s-au calificat la primul joc de amuletă din Vietnam, însă gazda reality show-ului le-a pregătit o surpriză.

Ce echipe s-au calificat la primul joc de amuletă din Vietnam la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025. Clasamentul s-a modificat chiar în fața pupitrului

Emil și Alejandro, Ștefan și Alex au ajuns aproape în același timp la Irina Fodor. Cu toții au alergat să atingă steagul, însă în fața pupitrului, ei au aflat că jocul nu s-a încheiat, așa cum erau obișnuiți.

„Mai văd o echipă în spatele vostru, timpul este foarte important. Suntem la un templu budist, trebuie să intrați în el și pe partea dreaptă, veți vedea 9 statui cu călugări care sunt în poziții diferite. Le dați ofranda și fiți foarte atenți la ei. Când veniți înapoi la mine, va trebui să reproduceți ceva. Există și pedepse, așa că fiți atenți”, le-a explicat aceasta.

Astfel, cele două echipe au intrat împreună în templu, dar fiecare a avut o altă strategie. În timp ce Emil și Alejandro au aruncat doar o privire și s-au întors rapid să nu piardă avantajul, Ștefan și Alex au încercat să învețe pozițiile statuilor.

Citește și: Emil Rengle a avut un frate care a murit! Dezvăluirea pe care concurentul Asia Express nu a mai făcut-o până acum

Întorși la Irina, aceasta le-a cerut să extragă un nume de călugăr și să execute poziția asociată acestuia. „Eu mi-am dat seama că nici măcar nu am văzut că le scrie numele”, a dezvăluit coregraful.

Ulterior, pentru că nu au nimerit, au primit o penalizare de cinci minute. Între timp, Ștefan și Alex au avut ocazia să demonstreze ce au învățat și s-au descurcat foarte bine. Astfel, aceștia s-au calificat la jocul de amuletă de pe primul loc, suflându-le de sub nas avansul adversarilor.

După ce a expirat penalizarea, Rengle și Alejandro au avut ocazia să se întoarcă în templu, au învățat pozițiile și s-au calificat la joc de pe al doilea loc.

În paralel, pe traseu, celelalte echipe au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge cât mai rapid. Karmen și Olga au ajuns, de asemenea, aproape în aceași timp cu Anda Adam și Joseph, iar proba de la templul budist a stabilit a treia echipă calificată la primul joc de amuletă din Vietnam.

„Noi am zis că nu vrem la joc și culmea, azi am ajuns la joc”, au mărturisit Karmen și Olga.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Citește și: Ce avere are Serghei Mizil de la Asia Express. Concurentul de pe Drumul Eroilor a dezvăluit și ce pensie primește

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.