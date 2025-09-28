Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din Vietnam. Avantaj uriaș pentru învingători

Concurenții au făcut cunoștință cu cultura vietnameză și și-au dat seama rapid că noua etapă vine cu provocări mai mari. Trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă, s-a desfășurat în cinci pași, iar învingătorii au obținut un avantaj uriaș la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025.

A patra etapă a debutat în Vietnam, într-un decor de vis, exact în locul în care s-a desfășurat prima misiune din primul sezon Asia Express, în urmă cu 8 ani. Cele 7 echipe rămase pe Drumul Eroilor și-au adunat toate forțele pentru o nouă aventură presărată cu alte provocări decât cele întâlnite până acum. De la temperaturile extreme, la autostopul mult mai complicat și până la bariera lingvistică, aceștia au simțit din plin experiența Asia Express.

„Eu am mai fost aici, fix aici în Halong Bay și sper să fie de bun augur că știu cum se cheamă toate insulele astea”, a dezvăluit Alex Ion, bucuros și nerăbdător să înceapă prima misiune din Vietnam.

„Impresionant. Am crezut că e mai pe sărăcime. Chiar mă gândeam să vin cu o brigadă. Nu cu voi, sub nicio formă”, a adăugat și Serghei Mizil.

Concurenții au învățat cuvinte în vietnameză și au devenit livratori pe apă pentru localnici la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025

Înainte de a da startul celei de-a patra etape, Irina Fodor a anunțat misiunea prin care se va stabili ordinea de plecare în cursă. Concurenții nu au avut o treabă ușoară și au fost nevoiți să învețe cuvinte în vietnameză.

„O să plecați de la mine cu niște plicuri, în care aveți un text în vietnameză. Acest text le spune localnicilor că ar trebui să vă învețe niște cuvinte vietnameze, în următorul fel. Aici aveți niște cuvinte, scrise pe niște cartonașe, le arătați localnicilor, iar ei trebuie să mimeze ce înseamnă acel cuvânt. Eu între timp, am să plec, dar aici va veni un jurat. El o să vă arate un cartonaș cu un desen și voi îi spuneți acel cuvânt în limba vietnameză. Trebuie să știți trei din 5, ca să primiți plicul și să plecați mai departe. Mai am o regulă împortantă, nu aveți voie să scrieți. Aveți 15 cuvinte”, a explicat gazda reality show-ului.

Fiecare echipă și-a ales propria strategie prin care să învețe mai repede. În timp ce unii au hotărât să înceapă cu cuvintele mai scurte și mai simple, alții și-au împărțit temenii sau au hotărât să se bazeze pe noroc la Asia Express sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025.

„Înainte de Vietnam, înainte să venim la Asia Express, am invățat câteva fraze de bază pe care ar trebui să știm precum << Te rog ia-ne cu mașina >> și mi-am amintit că acesta era cuvântul folosit”, a spus Alejandro după ce el și Emil Rengle au nimerit, din prima, cele trei cuvinte.

Și Ștefan și Alex au avut parte de o surprinză plăcută după ce au reușit să oprească foarte rapid o mașină și domnul care se afla l-a trimis pe șoferul lui să îi ducă la următoarea destinație.

„Ce poți să îți dorești mai mult la primul autostop din Vietnam”, au spus ei incântați.

Printre ultimii care au reușit să invețe cuvitele s-au numărat Alina și Cristina, Anda Adam și Joseph. Cele două echipe s-au întâlnit și la autostop, iar cuplul nu a stat pe gânduri și a trecut în fața fetelor. Cu toate acestea, Alina și Cristina au plecat primele, după ce au reușit să ia o mașină pe care și Anda Adam și Joseph puseseră ochii, iar asta i-a făcut pe cei doi să se certe la Asia Express sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025.

„Uite că le-a luat. Ești încăpățânat tare”, i-a reproșat artista.

„Păi de ce nu te-au dus? Numai vorbești”, a răspuns soțul ei.

În continuare, echipele s-au transformat în livratori. Aceștia au fost nevoiți să ducă provizii unor familii de pescari. Livrările s-au făcut cu ajutorul unor bărci care i-au dus la satele pescarilor, însă odată ajunși acolo au găsit singuri locul în care să ducă apa și coșul cu fructe.

Pentru indicații, echipele s-au putut folosi și de cuvintele învățate aterior, iar în cazul în care le-au uitat au fost nevoite să le învețe din nou.

Primele trei echipe care au pornit aproape în același timp către punctele de livrare au fost: Ștefan și Alex, Emil și Alegando, Tamaș și Alexa. Astfel, pe apă s-a dat o cursă contracronometru umăr la umăr.

Rând pe rând, și celelalte echipe au ajuns la steag și au mers pe apă să facă livrările în satul de pescari. Anda Adam și Joseph au întâmpinat și câteva probleme care i-au făcut să piardă timp pentru că odată ajunși la barca de unde se ia apă, nu au înțeles că ei trebuie să umple bidoanele.

Până a ajunge la următoarea misiune, concurenții s-au lovit de scepticismul vietnamezilor. Acestora le-a fost greu până și să afle direcția în care se afla localitatea, iar autostopul s-a dovedit o adevărată provocare la Asia Express sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025.

„Nu mergea, nu funcționa, nu puteam să vorbim, nu opreau mașini”, au spus Ștefan și Alex care deși au terminat primii proba, nu au rămas pe aceeași poziție.

De asemenea, Tamaș și Alexa au apelat la o idee trăznită pentru a opri o mașină. În timp ce antrenorul făcea autostopul, coechipierul lui s-a întins pe șosea și s-a dat rănit. Și Mara și Serghei au fost protagoniștii unui moment care i-a amuzat chiar și pe ei. După ce au fost luați la autostop, șoferul a oprit și i-a dat afară din mașină.

Trei echipe s-au calificat la primul joc de amuletă din Vietnam desfășurat în cinci pași la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025

Primele două echipe ajunse la steag au fost cele formate din Emil și Alejandro, Ștefan și Alex, însă jocul nu s-a oprit. Proba a continuat într-un templu budist.

„Mai văd o echipă în spatele vostru, timpul este foarte important. Suntem la un templu budist, trebuie să intrați în el și pe partea dreaptă, veți vedea 9 statui cu călugări care sunt în poziții diferite. Le dați ofranda și fiți foarte atenți la ei. Când veniți înapoi la mine, va trebui să reproduceți ceva. Există și pedepse, așa că fiți atenți”, le-a explicat aceasta.

Cele două echipe au intrat apoi în templu și în timp ce Emil și Alejandro au încercat să rețină cum arătau călugării, Ștefan și Alex au vrut să învețe pozițiile în care se aflau aceștia și numele lor.

Întorși la Irina, aceasta le-a cerut să extragă un nume de călugăr și să execute poziția respectivă. „Eu mi-am dat seama că nici măcar nu am văzut că le scrie numele”, a dezvăluit coregraful.

„Nu am reținut numele, dar am luat inițialele”, a fost strategia adversarilor. Deși au fost primii care s-au întors, Emil și Alejandro au primit o penalizare de cinci minute pentru că nu au nimerit poziția corectă a călugărului extras.

A venit și rândul celei de-a doua echipe care s-a descurcat mult mai bine și a nimerit din prima încercare. Astfel, clasamentul s-a schimbat, Ștefan și Alex fiind primii calificați la jocul de amuletă din a patra etapă de la Asia Express sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025.

După ce au expirat și cele 5 minute de penalizare, Emil și Alejandro au intrat, din nou, în templu, au învățat pozițiile și s-au calificat la joc de pe al doilea loc.

În paralel, pe traseu, celelalte echipe au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge cât mai rapid. Karmen și Olga au ajuns, de asemenea, aproape în aceași timp cu Anda Adam și Joseph, iar proba de la templul budist a stabilit a treia echipă calificată la primul joc de amuletă din Vietnam.

„Noi am zis că nu vrem la joc și culmea, azi am ajuns la joc”, au mărturisit Karmen și Olga.

La doar câteva secunde, pe locul 4, au fost Anda Adam și Joseph, urmați de Alina și Cristina, Tamaș și Alexa, iar pe ultimul loc s-au situat Mara și Serghei.

Ce echipă a câștigat jocul de amuletă din a patra etapă la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025. Ce Joker a extras

Primul joc de amuletă din Vietnam s-a desfășurat într-un templu și s-a inspirat din cultul vietnamezilor pentru două dintre cele mai importante simboluri ale țării: tradițiile teatrului păpușilor de apă și steaua galbenă de pe steagul roșu care reprezintă cele cinci clase sociale de bază.

„Desfășurat în cinci runde, acest joc se va încheia cu una din echipe care ridică steagul cu steaua”, a anunțat Irina Fodor.

Cele trei echipe au avut de făcut un puzzle cu steaua vietnameză, după ce au asistat la un spectacol de teatru de păpuși pe apă. Ei au avut de câștigat bani pentru a intra la spectacol, iar pentru a-i obține au avut mai multe mini misiuni.

„Iar hartă, iar săgeți, iar mă pierd de nebună”, a reacționat Karmen.

Concurenții au avut de cărat orez pe niște pălării speciale, cu care să umple un borcan pentru a înainte spre următoarul pas. În continuare, ei au învățat o tehnică specială prin care să pescuiască.

„Nici măcar jumătate de borcan nu aveam, iar celalate două echipe plecaseră”, au comentat Ștefan.

În același timp Karmen și Olga au reușit să pescuiască un pește, însă s-au rătăcit pe drum spre următoarea misiune. Pe de altă parte, Emil și Alejandro deja reușiseră să vândă peștele și să obțină banii necesari pentru a intra la spectacolul de păpuși pe apă. Deși s-au mișcat foarte bine, Karmen și Olga au pierdut timp cu vânzarea peștelui, astfel Ștefan și Alex au recuperat.

La un moment dat, toate trei echipele au ajuns la ultima parte din jocul de amuletă, însă puzzle-ul cu stea le-a pus probleme tuturor concurenților. Cu toate acestea, Ștefan și Alex au reușit să termine primii și au câștigat primul joc de amuletă din Vietnam la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025.

Bucuriile au continuat pentru cei doi și după ce au extras Jocker-ul. Ei au reușit să intre în posesia celui mai râvnit avantaj care le poate oferi un avans uriaș. „Puteți reduce cu 30 de minute ora sosirii la imunitate”, spune Jocker-ul lor.

„Eu visam la asta. Speram să facă pană”, au reacționat Tamaș și Alex.

Ulterior, la careu, Irina Fodor a anunțat un mic joc prin care să se determine ordinea plecării în cursa pentru prima imunitate din Filipine. Ei au învățat să folosească bețișoarele vietnameze prin intermediul unei probe în care au transportat o serie de ingrediente.

În continuare, concurenții au plecat în cursă fiind nevoiți să ia cu ei, câte o pipă și un acvariu cu un crevete foarte periculos. Primii care au pornit au fost Emil și Alejandro, urmați de Mara și Serghei, Alina și Cristina, Anda Adam și Joseph, Ștefan și Alex, Karmen și Olga, Tamaș și Alexa.

„Am simțit foarte mulți nervi pentru că era o probă care părea foarte ușoară și nu mai era nimeni lângă noi”, au spus aceștia din urmă.

Mai departe, rând pe rând, echipele au pornit către următoarea destinație. Chiar dacă unele dintre ele au reușit să oprească o mașină, stația a sunat și Irina Fodor a oprit jocul.

