Asia Express sezonul 9, 8 septembrie 2026. Ana Maria Mocanu, la un pas să se mărite! Ce a făcut un localnic pentru ea

Situație complet neașteptată în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Ana Maria Mocanu a fost la un pas să se mărite în Uzbekistan.

Ceva complet neașteptat s-a întâmplat în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1. În timp ce făcea autostopul, Ana Maria Mocanu a fost la un pas să se mărite în Uzbekistan! Un localnic a făcut un gest surprinzător și camerele au surprins totul. Descoperă în rândurile de mai jos prin ce situație inedită a trecut concurenta, dar și ce a urmat.

Ana Maria Mocanu, la un pas să se mărite în Uzbekistan! Ce a făcut un localnic pentru ea, în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express

După terminarea jocului de amuletă, cele opt echipe și-au continuat drumul spre următoarea misiune. La un moment dat, Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au avut norocul să convingă un șofer să le ia cu el.

În timp ce stăteau pe bancheta din spate, cele două concurente au trecut printr-o situație complet neașteptată. Cel de-al doilea bărbat din autovehicul a părut fascinat de Ana Maria Mocanu și un moment surprinzător a fost atunci când a decis să le dea o sumă de bani celor dpuă concurente de la Asia Express-Drumul Mătăsii.

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Cele două s-au bucurat extrem de tare și s-au gândit că vor folosi respectivii bani pentru a cumpăra mâncare. Nu a durat mult și bărbatul i-a spus concurentei: „I love you, baby” (n.r. te iubesc, iubito”). Așa cum era de așteptat, Ana Maria Mocanu s-a amuzat copios.

„Ana aproape că s-a măritat aici în Uzbekistan”, a zis Loredana Chivu.

Localnicul, Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu la Asia Express

„Vreau o nuntă mare”, i-a spus Ana Maria Mocanu în engleză admiratorului.

La final, odate ajunse la steagul roșu Asia Express, concurentele au coborât din mașină și l-au lăsat astfel pe admiratorul înfocat în urmă, pentru a-și continua drumul spre următoarea misiune pregătită de Irina Fodor.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.