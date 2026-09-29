Alin Alexuc, apariție spectaculoasă pe străzile din China, la Asia Express! Cum au reacționat localnicii când l-au văzut

În ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, câțiva trecători au avut o reacție neașteptată atunci când l-au văzut pe „uriașul” Alin Alexuc, pe o stradă din China. Descoperă ce reacție au avut vedetele, când a început ploaia de bomboane.

Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 29 septembrie 2026 a show-ului Asia Express | Antena 1

Cea de a 14-a ediție Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, a început cu momentul în care, după o zi istovitoare de misiuni și provocări, concurenții s-au simțit, preț de câteva momente, turiști într-un orășel din China. La un moment dat, când l-au văzut cât de înalt și impozant este, niște trecători chinezi au avut o reacție complet neașteptată. Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție au avut vedetele când a început „ploaia” de bomboane, dar și ce au surprins camerele de filmat, în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii AsiA Express.

Alin Alexuc, apariție spectaculoasă pe străzile din China! Cum au reacționat localnicii când l-au văzut, la Asia Express-Drumul Mătăsii

În ediția din 29 septembrie 2026 a show-ului Asia Express, după o lungă și istovitoare zi, presărată cu numeroase misiuni și provocări, concurenții au avut ocazia să se plimbe pe străzile unui orășel din China.

„Ce centru frumos! Părea ca un oraș plutitor, cu case de lemn, nu erau clădiri înalte”, a zis Alin Alexuc, fascinat de cum arată satul în care a ajuns.

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Concurenții de la Asia Express, în centrul unui orășel din China

„Ziceai că e o Veneție de lemn”, a completat Gabi Torje.

„Un fel de Costinești combinat cu munte, sau Mamaia, de fapt. Oamenii îștia au multe locuri frumoase, că pe unde am fost, totu a fost frumos”, a fost părerea exprimată de Sânziana Buruiană.

„Mă simt ca într-un film. O minunăție de sat”, a zis și Mirela Vaida.

Spectacol urmărit de concurenții de la Asia Express

„Astăzi cu toții am uitat că suntem concurenți, am simțit că suntem doar niște turiști”, a fost de păere Valerie Lungu.

Nu doar bogăția de lumini și arhitectura impresionantă au captat atenția concurenților de la Asia Express, ci și mirosurile îmbietoare de la diferitele restaurante din zonă.

„N-ar fi rău o carne de porc cu orez”, a oftat cu poftă Sânziana Buruiană.

Un moment savuros a fost atunci când niște turiști s-au mirat din plin și au fost impresionați de-a dreptul de statura impozantă a lui Alin Alexuc, sportiv de performanță.

„Te-a văzut așa mare și a făcut wow, wow!”, s-a amuzat Gabi Torje.

Ulterior, vedetele au privit un moment artistic, ce a culminat cu o „ploaie” de bomboabe. Fără să stea prea mult pe gânduri, concurenții înfometați s-au repezit și au încercat să prindă și ei câteva mici bucurii dulci.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.