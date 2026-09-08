Asia Express sezonul 9, 8 septembrie 2026. Cheloo a fost uimit de un localnic din Uzbekistan

În ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Cheloo a fost uimit de un localnic din Uzbekistan.

Situațiile neașteptate sunt ceva extrem de obișnuit la Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune din programul TV al Antenei 1. De acest lucru s-a convins și Cheloo, care a fost uimit de un localnic din Uzbekistan. Descoperă în rândurile de mai jos prin ce situație a trecut, alături de Mihai Ban, în ediția din 8 septembrie 2026.

Cheloo a fost uimit de un localnic din Uzbekistan, în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii

În ediția din 8 septembrie 2026 a show-ului Asia Express-Drumul Mătăsii, concureții au primit câte o tablă cu o hartă pe ea, cu diferite locații marcate, și misiunea de a descoperi denumirile celor 12 locuri indicate pe harta Uzbekistanului. Cine a reușit să termine rapid sarcina a făcut autostopul și a plecat mai departe, la Rabati Malik Caravanserai Cistern, Navoi, acolo unde aștepta Irina Fodor. Primele echipe care au reușit să se califice la jocul de amuletă au fost cele formate din Valerie Lungu și Alex Gâlcă și Maurice Munteanu și Connie Preda. Restul echipelor au fost nevoite să își caute un loc de cazare și ceva de mâncare, iar misiunea nu s-a dovedit a fi deloc ușoară.

Dacă Mirela Vaida a avut parte de o cădere nervoasă, Cheloo a trăit o experiență cu totul și cu totul neașteptată. În timp ce mergeau pe stradă și încercau să își caute cazare, artistul a fost uluit de situația pe care a trăit.

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„Din dreapta mea, în lateral, apare un domn zâmbitor care spune Stop! Nicio problemă, vă iau la mine acasă! Eu am rămas: măi, e o glumă, e o farsă în emisiune”, a zis artistul.

Mihai Ban și Cheloo la Asia Express-Drumul Mătăsii

După ce s-a convins că nu este o farsă și că intențiile omului sunt cât se poate de reale, Cheloo și Mihai Ban au mers acasă la respectivul localnic și s-au bucurat de ospitalitatea acestuia. Au primit nu doar un lco de cazare, ci și o masă copioasă. Extrem de recunoscători, aceștia s-au mulțumit cu ceea ce au primit și au avut astfel ocazia să își tragă sufletul.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.