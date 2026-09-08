Asia Express sezonul 9, 8 septembrie 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă! Decizia învingătorului a schimbat jocul

Descoperă cine a câștigat jocul de amuletă, în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

În ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, două echipe au reușit să se califice la jocul pentru amuletă. La finalul provocării, Irina Fodor a anunțat cine a câștigat. Descoperă ce decizie a luat învingătorul și cum a schimbat jocul.

Cine a câștigat jocul de amuletă! Decizia învingătorului a schimbat jocul, în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii

Concurenții au fost aduși cu niște camioane militare la jocul pentru amuletă, acolo unde îi aștepta Irina Fodor.

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„Trebuie să construiți un apeduct și pentru acest lucru veți avea la dispoziție șevi, apă și un camion model sovietic, pe care unul dintre voi va trebui să îl conducă legat la ochi. Aveți fiecare câte un camion la dispoziție, el va fi parcat în niște locuri marcate. Unul dintre voi va fi legat la ochi, celălalt îl va ghida pe șofer. În primul rând, șoferul legat la ochi va trebui să găsească cheia printre cauciucurile așezate în spatele meu. După ce aveți cheia și sunteți legați puteți porni la drum. Trebuie să treceți printre cele 3 porț formate din turnuri de cauciucuri. După ce ați ajuns, cel din remorcă se dă jos și va aduna țevile de care aveți nevoie pentru a construe apeductul și gălețile și vă întoarceți aici, printre aceleași porți, scăpați de camion în momentul în care ați parcat perfect pe locurile indicate. Apoi vă apucați de construit apeductul. În momentul în care ați terminat apeductul, umpleți gălețile și recipientele. Acolo înseamnă că ați câștigat amuleta și un avantaj”, a fost vestea anunțată de Irina Fodor.

Irina Fodor la Asia Express-Drumul Mătăsii

„Mi se pare ceva sisific”, a spus Maurice Munteanu.

Echipele s-au apucat rapid de treabă și fiecare a dat tot ce a avut mai bun.

La final, cei mai buni dintre cei buni au fost Alex Gâlcă și Valerie Lungu.

Cei doi au câștigat nu doar amuleta, ci și avantajul de a decide ordinea plecării în cursă. Surpriza a fost mare atunci când Alex a scos „carnetul cu datorii” și a luat deciziile care au schimbat complet jocul.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.