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Asia Express sezonul 9, 8 septembrie 2026. Maurice Munteanu, căzătură spectaculoasă! Ce reacție a avut după ce s-a ridicat

Maurice Munteanu a avut parte de o căzătură spectaculoasă în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Descoperă ce reacție a avut acesta, atunci când s-a ridicat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 21:39 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 21:49
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Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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După o zi extrem de plină și agitată, Maurice Munteanu a avut parte de o căzătură spectaculoasă, iar camerele de filmat au surprins totul, în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție a avut acesta, atunci când s-a ridicat.

Maurice Munteanu, căzătură spectaculoasă în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Ce reacție a avut după ce s-a ridicat

În ediția din 8 septembrie 2026 a show-ului Asia Express-Drumul Mătăsii, cele 9 echipe au primit câte o tablă cu o hartă pe ea, cu diferite locații marcate, și misiunea de a descoperi denumirile celor 12 locuri indicate pe harta Uzbekistanului. Cine a reușit să termine rapid sarcina a făcut autostopul și a plecat mai departe, la Rabati Malik Caravanserai Cistern, Navoi, acolo unde aștepta Irina Fodor. Primele echipe care au reușit să se califice la jocul de amuletă au fost cele formate din Valerie Lungu și Alex Gâlcă și Maurice Munteanu și Connie Preda. Restul echipelor au fost nevoite să își caute un loc de cazare și ceva de mâncare, iar misiunea nu s-a dovedit a fi deloc ușoară.

Citește și: Asia Express sezonul 9, 8 septembrie 2026. Ce reacție a avut Maurice atunci când a aflat că va fi coleg de joc cu Valerie Lungu

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Când a ajuns la cazare, Maurice Munteanu a avut parte de o căzătură spectaculoasă, ce i-a adus câteva răni superficiale.

„N-am avut acel chepeng și am picat tip mal, noroc că am ținut capul mai sus, că facă îmi spărgeam și mufa, vă omoram! Vă jucam în picioare”, a fost reacția lui Maurice Munteanu, după ce s-a ridicat.

Maurice Munteanu, căzătură dureroasă la Asia Express

Maurice Munteanu, căzătură dureroasă la Asia Express

„Noi nu suntem îngrămădiți, deși unii mai cad, se împiedică de chestii, dar asta mi înseamnă că sunt îngrămădiți. Asta înseamnă că ele, curțile, nu sunt corect semnalizate. Nu e vina mea că ei nu semnalizează noaptea un chepeng”, a mai zis concurentul la testimonial.

imagine cu maurice munteanu si connie preda la asia express

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 9, 8 septembrie 2026. Ce reacție a avut Maurice atunci când a aflat că va fi coleg de joc cu Valeri...
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