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Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă: „Nu m-aș fi gândit niciodată”

În ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor a anunțat ce echipe au intrat în cursa pentru ultima ș șansă. Votul a scos la iveală anumite tensiuni și rivalități.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 21:01 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 21:05
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Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1
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După o zi plină de misiuni dificile și solicitante, concurenții și-au căutat un loc de cazare. După ce s-au odihnit, ultima zi din prima etapă a acestui sezon a început în forță, cu o întâlnire la careu. S-a aflat nu doar cine a câștigat imunitatea mică, ci și ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Votul din 9 septembrie 2026 a scos la iveală rivalități puternice la Asia Express, emisiune din programul TV al Antenei 1.

Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă! Ce rivalități au fost la vot, în ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii

Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea formată din Valeria Lungu și Alex Gâlcă. A doua echipă ajunsă a fost cea formată din Mirela Retegan și Maya, fiica ei. Așa cum era de așteptat, vestea a adus un val uriaș de bucurie pentru cele două.

Irina Fodor a anunțat apoi faptul că What’s UP și Miky sunt prima echipă care intră în cursa pentru ultima șansă.

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Pe locul al treilea s-au clasat Radu Isac și Eduard Hordilă, urmați fiind de Maurice Munteanu și Connie Preda.

Pe următorul loc, al cincilea, au fost Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Ultimii ajunși au fost Cheloo și Mihai Ban. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost următoarele clasate, însă au intrat la cursa pentru ultima șansă. Cea de-a treia echipă intrată la cursa pentru ultima șansă a fost desemnată prin vot, moment în care au ieșit la iveală anumite rivalități între concurenți.

Primele care au votat au fost Mirela Retegan și Maya, iar acestea au ales să îi voteze pe Radu Isac și Eduard Hordilă pentru cursa de ultima șansă.

Concurenții de la Asia Express-Drumul Mătăsii

Concurenții de la Asia Express-Drumul Mătăsii

„Ne pare rău, vă rugăm să nu vă supărați pe noi, e doar un vot strategic”, au spus acestea.

What’s UP și Miky au ales la fel, iar Mirela Vaida i-a ales pe Connie Preda și pe Maurice Munteanu. Radu Isac și Eduard Hordilă i-au votat pe Cheloo și pe Mihai Ban, în timp ce Valeria Lungu l-a votat pe Maurice Munteanu, motivând că lucruile trebuie să fie „întoarse pe măsură”, cu referire la rivalitățile lor. Cheloo și Mihai Ban i-au propus pentru cursa pentru ultima șansă pe Radu Isac și Eduard Hordilă. Loredana Chivu și Ana Maria au votat tot cu Radu Isac și Eduard Hordilă. Deși mai era un vot de exprimat, cel al lui Maurice, verdictul nu se mai putea schimba.

Astfel, la cursa pentru ultima șansă au intrat What’s UP și Miky, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Radu Isac și Eduard Hordilă.

colaj foto cu irina fodor si echipele de la asia express-drumul matasii

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. Cine a câștigat imunitatea mică. Maurice și Valerie, schimb acid de replici...
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