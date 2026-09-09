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Planul de răzbunare al lui Alex Gâlcă, la Asia Express! Își nota „datoriile” față de concurenți. Maurice, una dintre ținte

Un detaltiu ce i-a uimit nu doar pe concurenții de la Asia Express-Drumul Mătăsii, ci și pe telespectatori, a fost planul de răzbunare al lui Alex Gâlcă, care și-a notat datoriile față de concurenți. Află detalii despre acest subiect.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 20:21 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 22:13
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Descoperă totul despre carnețetul cu datorii al lui Alex Gâlcă de la Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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Un moment extrem de surprinzător nu doar pentru concurenți, ci și pentru telespectatori, a fost atunci când Alex Gâlcă a recurs la un gest neașteptat. După ce a câștigat jocul de amuletă, acesta a scos „carnetul cu datorii” și astfel a ieșit la iveală ce plan de răzbunare are. Se pare că printre țintele lui s-a aflat și Maurice Munteanu. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii.

Planul de răzbunare al lui Alex Gâlcă, la Asia Express! Ce este agenda în care nota datoriile față de concurenți

Încă din primele ediții ale emisiuni Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, telespectatorii au putut remarca faptul că între Maurice Munteanu și Valerie Lungu există o anumită tensiune și o anumită rivalitate.

În ediția 2 din 7 septembrie 2026, fiindcă a ajuns primul la mission board, Maurice Munteanu a fost cel care a putut să aleagă pentru el și Connie Preda ce misiune dorește să realizeze la fabrica de cărămiză, dar și ce misiuni alocă rivalilor săi. Fără să stea prea mult pe gânduri, acesta a ales penetru Alex Gâlcă și Valerie Lungu sarcina de a realiza cărămizi, o misiune extrem de grea, ce i-a solicitat fizic din plin.

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Maurice Munteanu la Asia Express-Drumul Mătăsii

Maurice Munteanu la Asia Express-Drumul Mătăsii

„A și zis că e răuță! Dacă ești micuță și răuță primești de la maistrul șef misiunea grea”, a spus criticul de modă la testimonial.

Citește și: Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. Maurice Munteanu, despre conflictul cu Valerie Lungu. Ce nu s-a văzut la TV

În ediția următoare, Maurice Munteanu și Connie Preda s-au calificat la jocul de amuletă cu Alex Gâlcă și Valerie Lungu și, după numeroase eforturi depuse la construirea unui apeduct, aceștia din urmă au câștigat.

Alex Gâlcă și Valerie Lungu la Asia Express-Drumul Mătăsii

Alex Gâlcă și Valerie Lungu la Asia Express-Drumul Mătăsii

Un moment cu totul și cu totul surprinzător a fost atunci când Alex Gâlcă a scos un „carnet de datorii”, în care și-a notat nu doar cine are „datorii” la el, dar și care este ordinea plecării în cursă, în funcție de criteriile sale și ale iubitei sale.

„Eu am aici un carnețel cu datorii”, a anunțat Aleg Gâlcă, în timp ce scotea caiețelul cu însemnări.

„Carnețelul cu datorii a fost ideea mea”, a recunoscut concurentul la testimonial.

„E abia prima etapă”, a fost reacția Irinei Fodor.

Alex Gâlcă și Valerie Lungu, alături de Irina Fodor la Asia Express-Drumul Mătăsii

Alex Gâlcă și Valerie Lungu, alături de Irina Fodor la Asia Express-Drumul Mătăsii

„Pe mine chestia asta m-a lăsat mut”, a zis Maurice Munteanu.

„Oamenii ăștia sunt pe strategie. Asia Express nu e campionatul mondial de șah, iar noi nu suntem toți spioni”, a fost de părere Cheloo.

Cel care a suferit cel mai mult a fost chiar Maurice Munteanu, care a fost nevoit să plece ultimul în cursă, semn că a fost vizat de planul de răzbunare al lui Alex Gâlcă.

imagine cu valerie lungu si alex galca la asia express
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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. Maurice Munteanu, despre conflictul cu Valerie Lungu. Ce nu s-a văzut la TV... Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. Cine a câștigat imunitatea mică. Maurice și Valerie, schimb acid de replici...
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