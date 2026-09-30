Cine a câștigat amuleta după spectaculoasa cursă cu bărci. Maurice Munteanu a protestat imediat: „Se trișează ca în codru!”

Trei echipe s-au întrecut la jocul de amuletă. Descoperă cine a câștigat amuleta după spectaculoasa cursă cu bărci, în ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Află de ce a protestat Maurice Munteanu.

Trei echipe s-au întrecut la un joc de amuletă spectaculos, în ediția din din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1. La finalul unei întreceri dificile, ce i-a ținut pe concurenți cu sufletul la gură din prima și până în ultima secundă, Irina Fodor a anunțat cine a câștigat amuleta. Descoperă în rândurile de mai jos de ce a prostestat Maurice Munteanu, imediat după întrecere.

Cine a câștigat amuleta după spectaculoasa cursă cu bărci. Maurice Munteanu a protestat imediat, în ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express

În ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă: Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Alin Alex și Gabi Torje.

Concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor într-un decor superb și au aflat că trebuie să își câștige culoarea echipei: „Fiecare echipă are un căpitan, dar și un toboșar, dar asta va trebui să faceți în prima etapă, să vă alegeți căpitanul care vine al pachetul cu toborașul. Pentru asta va trebui să alegeți unul dintre aceste cuburi: pe spate este un desen. Va trebui să vă uitați cu atenție, să mergeți la vâslași și să încercați să alegeți modelul identic cu cel indicat pe tabel. Dacă veniți cu căpitanul care este desemnat culorii pe care ați ales-o, el va veni cu toboșarul. Tot așa veți face până vă veți face echipele, echipajul. După ce ați ales cifrele 1, 2 și 3, apoi puteți întoarce și restul de tăblițe”, a anunțat Irina Fodor.

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Rând pe rând, echipele și-au pus la bătaie memoria vizuală și au încercat să găsească perechea potrivită pentru tăblița indicată de Irina Fodor.

Irina Fodor la Asia Express

Când toate echipele și-au format echipajul complet, echipele s-au urcat în bărci, tobele au pornit și a începutul vâslitul!

A fost o întrecere plină de adrenalină, în care toți concurenții au luptat până la ultimul strop de energie, la jocul de amuletă din ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express. De la un anumit punct al traseului, echipajul s-a oprit și doar concurenții au mai vâslit. De data aceasta, victoria a aparținut Mirelei Vaida și Oanei Tomoiagă. La anunțarea verdictului, Maurice Munteanu a protestat imediat:

Maurice Munteanu la Asia Express

„Se trișează ca în codru! Vă omor, s-a trișat ca în codru! Toată lumea! De aia sunt dictatoare, să conduc popoare, să mă auziți. Și eu vă iubesc! Dați bănișorii! Amuleta e a noastră!”, a glumit concurentul.

Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Maurice Munteanu la Asia Express