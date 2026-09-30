Asia Express 2026. Concurenții Asia Express, surprinși de blocurile din China! Ce au primit la masă: Toți sfinții!

Episodul 15 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 30 septembrie 2026. Concurenții „Asia Express” au descoperit cum arată blocurile în care au fost cazați în China și au fost surprinși de detaliile întâlnite acolo. Unul dintre aspectele care le-a atras atenția a fost sistemul de acces, iar reacția nu a întârziat să apară: „Totul e pe amprentă, frate!”

Miercuri, 30.09.2026, 22:00