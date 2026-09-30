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Asia Express 2026. Concurenții Asia Express, surprinși de blocurile din China! Ce au primit la masă: Toți sfinții!

Episodul 15 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 30 septembrie 2026. Concurenții „Asia Express” au descoperit cum arată blocurile în care au fost cazați în China și au fost surprinși de detaliile întâlnite acolo. Unul dintre aspectele care le-a atras atenția a fost sistemul de acces, iar reacția nu a întârziat să apară: „Totul e pe amprentă, frate!”
Miercuri, 30.09.2026, 22:00
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Asia Express 2026. Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express? Anunțul Irinei Fodor a stârnit reacții puternice

Asia Express 2026. Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express? Anunțul Irinei Fodor a stârnit reacții puternice

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 23:30 Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, surpriză la masaj în China! „A început să tragă de chiloței”

Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, surpriză la masaj în China! „A început să tragă de chiloței”

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 23:10 Asia Express 2026. Mirela Vaida a răbufnit la Asia Express: M-au apucat dracii ăia mari de moldoveancă!

Asia Express 2026. Mirela Vaida a răbufnit la Asia Express: M-au apucat dracii ăia mari de moldoveancă!

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 22:40 Asia Express 2026. Cine a câștigat amuleta după cursa spectaculoasă cu bărci?

Asia Express 2026. Cine a câștigat amuleta după cursa spectaculoasă cu bărci?

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 22:40 Asia Express 2026. Cine s-a calificat la jocul de amuletă? Surpriza Irinei Fodor i-a lăsat fără cuvinte

Asia Express 2026. Cine s-a calificat la jocul de amuletă? Surpriza Irinei Fodor i-a lăsat fără cuvinte

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 22:00 Furnicuțele 2026. Doina Melinte, momentul în care a plâns cel mai tare din cauza sportului

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, momentul în care a plâns cel mai tare din cauza sportului

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Fiica Doinei Melinte, dezvăluiri despre divorțul părinților: Nu le-am simțit lipsa, pentru că au trăit în aceeași casă!

Furnicuțele 2026. Fiica Doinei Melinte, dezvăluiri despre divorțul părinților: Nu le-am simțit lipsa, pentru că au trăit în aceeași casă!

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:46 Furnicuțele 2026. Doina Melinte, dezvăluiri despre competiția care i-a schimbat destinul

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, dezvăluiri despre competiția care i-a schimbat destinul

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:34 Furnicuțele 2026. Provocare dificilă pentru Doina Melinte și fiica ei! Cum s-au descurcat

Furnicuțele 2026. Provocare dificilă pentru Doina Melinte și fiica ei! Cum s-au descurcat

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Doina Melinte, emoționată de revederea cu Cristina Cojocaru: „Mi-au dat lacrimile de bucurie”

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, emoționată de revederea cu Cristina Cojocaru: „Mi-au dat lacrimile de bucurie”

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:01 Furnicuțele 2026. Doina Melinte, provocată la un joc de îndemânare! Ce premiu a câștigat

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, provocată la un joc de îndemânare! Ce premiu a câștigat

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 17:41 Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț și Andreea au avut parte de un date plin de adrenalină pe un circuit de curse

Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț și Andreea au avut parte de un date plin de adrenalină pe un circuit de curse

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 16:08
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