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Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. Cine a câștigat imunitatea mică. Maurice și Valerie, schimb acid de replici

Irina Fodor a anunțat cine a câștigat imunitatea mică în prima etapă a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii. Între Maurice Munteanu și Valerie Lungu s-a iscat un schimb acid de replici, în ediția din 9 septembrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 20:48 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 21:14
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Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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Încă din primele zile ale primei etape de la Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune din programul TV al Antenei 1, telespectatorii au putut observa faptul că între Maurice Munteanu și Valerie Lungu există anumite tensiuni. În ediția din 9 septembrie 2026 a show-ului de la Antena 1, cei doi nu aumai ținut cont de nimic și și-au aruncat replici acide, la scurt timp după ce s-a aflat cine a câștigat imunitatea mică a etapei. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a aflat despre conflictul celor doi concurenți.

Cine a câștigat imunitatea mică din prima etapă, la Asia Express-Drumul Mătăsii, ediția din 9 septembrie 2026. Maurice și Valerie, schimb acid de replici

După ce și-au găsit un loc de cazare și s-au bucurat de mâncarea oferită de gazde, concurenții au avut ocazia să se odihnească, după o zi lungă și plină de misiuni.

A doua zi a început în forță pentru cele opt echipe, că în ultima zi din prima etapă s-a aflat cine a câștigat imunitatea mică, dar și ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă.

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Reuniți la careu și cu deținătorii imunității mari (Gabi Torje și Alin Alexuc), concurenții au așteptat cu sufletul la gură să descopere cine a câștigat imunitatea mică din prima etapă de la Asia Express-Drumul Mătăsii.

„Aseară, primii care au ajuns la mine, care s-au dus la hotel, s-au întâlnit cu Alin și Gabi și s-au și odihnit au fost Valerie și Alex”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor.

„Mi se pare că Valerie e în stare să calce pe cadavre ca să obțină ce vrea”, a fost de părere Mirela Vaida.

Irina Fodor, la Asia Express

Irina Fodor, la Asia Express

„Suntem imuni și nu poate să ne voteze absolut nimeni”, a spus iubita lui Alex Gâlcă, extrem de fericită.

Apoi, Irina Fodor a anunțat ordinea în care au sosit echipele la ea și nu mică a fost surpriza lui Maurice Munteanu atunci când a aflat că a ajuns pe locul trei, deși a plecat în cursă ultimul, cu aproape 50 de minute mai târziu față de alte echipe.

„Am plecat ultimii, iubita. Știu că te-ai rugat să intrăm la cursa pentru ultiam șansă. Cred că ai făcut trei așramuri”, a fost replica lui Maurice Munteanu pentru Valerie.

„Te rog să te abții, din tot sufletul, deja cred că ne-am revanșat unii față de ceilalți aici. Hai să ne abținem, nu e mereu despre tine, aici”, a fost replica tinerei.

„Nici despre tine! Niciodată! Și nici nu va fi, crede-mă”, a fost replica dură a criticului de modă.

„La aceste careuri toată lumea are voie să vorbească, să facă glume. Suntem oameni, nu suntem așa încordați, nu suntem la olimpiadă. Și suntem abia la început, suntem prieteni”, a încercat Irina Fodor să aplaneze conflictul.

„Exact, suntem prieteni”, a completat Valerie Lungu, lucru ce l-a enervat la culme pe Maurice.

„Prieteniile se fac într-o viață și se construiesc cu oameni de încredere”, a spus el, extrem de apăsat.

Connie Preda și Maurice Munteanu la Asia Express

Connie Preda și Maurice Munteanu la Asia Express

„Detest tupeul, îmi repugnă! Una e competivitatea, alta e tupeul. Sunt două chestiuni complet diferită, iar eu detest tupeul. Și senzația că ești miezul universului, pe nimic! Asta mă scoate din minți! Asta e, sunt om”, a mai răbufnit Maurice Munteanu.

„Chiar nu ne place nămolul deloc”, a fost replica dată de Valerie.

„Am crezut că ești obișnuită”, a taxat-o concurentul.

„Hai că ești obraznic”, s-a enervat tânăra.

Cei doi și-au aruncat replici acide și nu au ținut cont de nimic, iar schimbul de replici dintre cei doi i-a uimit pe toți cei prezenți la careu.

colaj foto cu valerie lungu si alex gâlcă și maurice munteanu si connie preda la asia express
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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. Maurice Munteanu, despre conflictul cu Valerie Lungu. Ce nu s-a văzut la TV...
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