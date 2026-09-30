Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, surpriză la masaj în China! „A început să tragă de chiloței”

Episodul 15 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 30 septembrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de o experiență neașteptată la un masaj în China, iar situația a luat o turnură surprinzătoare. Cei doi au povestit cu umor prin ce au trecut, iar mărturiile lor au stârnit reacții: „A început să tragă de chiloței” și „Mi-am simțit moldoveanca pe afară”. Ce s-a întâmplat în timpul masajului?

Miercuri, 30.09.2026, 23:10