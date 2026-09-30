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Maurice Munteanu a „explodat” în mijlocul străzii, în China. Ce l-a scos din sărite la Asia Express: „Obregia! Mă bagi la 9!”

Maurice Munteanu s-a enervat și a „explodat” în mijloc străzii, la una dintre misiunile de la Asia Express. Descoperă ce l-a înfuriat atât de tare, în ediția din 30 septembrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 22:55 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 22:55
Descoperă ce l-a înfuriat pe concurentul de la Asia Express | Antena 1
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Se pare că misiunea pentru imunitatea mică i-a stresat din plin pe concurenți, căci Maurice Munteanu a ajuns să „explodeze” în mijlocul străzii, în ediția din 30 septembrie 2026 emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Maurice Munteanu a „explodat” în mijlocul străzii, în China. Ce l-a scos din sărite la Asia Express, în ediția din 30 septembrie 2026

În ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, una dintre misiuni s-a desfășurat la Phoenix Ancient Tower. Aici, concurenții au avut sarcina de a descoperi următoarea locație de întâlnire, așezând corect patru bucăți ale unui puzzle cu imaginea unei păsări Phoenix: „Dragilor,

Bine ați venit în Phoenix! Sunteți în locul cel mai fotografiat din China. Aici vin turişti din toată lumea, pentru a face poze în costumele chinezeşti specifice celor mai mari dinastii şi triburi. Voi trebui să găsiți 4 persoane. Ele deţin una dintre cele 4 bucăţi care formează simbolul păsării Phoenix. Doar găsindu-i pe toți 4 puteți afla locul în care vă aştept. Aceste 4 persoane sunt îmbrăcate în cele mai populare costume ale sezonului: costumul etniei MIAO şi costumul dinastiei HAN. Priviți cu atenție aceste 4 manechine. Trebuie să observați caracteristicile lor: doar aşa le puteți recunoaşte. Pentru a găsi persoanele pe care le căutați, spuneți în limba mandarină propoziţia: ni you wo de fenghuáng. Dacă ați reuşit să identificați corect, veți primi o parte din pasărea Phoenix. Căutaţi aceste persoane în zonele marcate pe hartă. Mult succes, Țuca”, au fost indicațiile transmise de Irina Fodor.

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Muzician din China, la Asia Express

Muzician din China, la Asia Express

Fără să mai stea pe gânduri, vedetele s-au apucat rapid să caute cele patru persoane în costume speciale. Totuși, misiunea s-a dovedit a fi una extrem de solicitantă nu doar din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere psihic, mai ales pentru unii dintre concurenți.

Maurice Munteanu la Asia Express

Maurice Munteanu la Asia Express

A fost și cazul lui Maurice Munteanu, care a „explodat” de nervi fiindcă a fost deranjat de sunetele stridente ale unui muzician de pe o stradă:

„Mamă, mă internez la Obregia! Mă bagi la 9, nu mai pot! Cu aglomerație, cu agitație, nu pot! Vă omor! Salonul de speciale, Connie! Îi joc în picioare, nu știu pe cine, zic și eu așa, generic!”, a zis el.

Maurice Munteanu la Asia Express, alături de Connie Preda

Maurice Munteanu la Asia Express, alături de Connie Preda

Ulterior, acesta a fost deranjat și de faptul că străzile erau prea aglomerate și simțea că nu se mișcă suficient de repede la misiune: „Mai repede, fetelor, că ne apuca naiba revelionul în China!”.

„Doamna va chema poliția, din magazin, îți spun eu, că am urlat”, a mai dezvăluit concurentul, în ediția din 30 septembrie 2026 a show-ului.

colaj foto cu maurice munteanu la asia express, alaturi de connie preda

Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Mirela Vaida și-a ieșit din fire la Asia Express: „M-au apucat dracii ăia mari de moldoveancă!”. Ce a făcut-o pe Loredan... Valerie Lungu s-a văzut deja câștigătoare la Asia Express. Și-a exersat discursul pentru marea finală! Ce a spus...
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