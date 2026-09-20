Ce a dezvăluit Cheloo la Asia Express, după ce a ajuns în China. „Voi exersa politețea”

Ajunși în China pe Drumul Mătăsii la Asia Express, Cheloo și Mihai Ban au decis să-și schimbe puțin strategia pentru a duce la capăt toate misiunile impuse de joc.

Aventura „Asia Express” a ajuns în China, iar concurenții au avut parte de un prim contact cu o lume complet diferită de cea cu care erau obișnuiți. Shenzhen, unul dintre marile orașe cunoscute pentru tehnologie și robotică, i-a impresionat încă de la început. De la aeroportul cu mochetă și roboții care au venit să ridice bagajele până la străzile aglomerate și tehnologia prezentă la tot pasul, concurenții au avut parte de numeroase surprize.

Ce a dezvăluit Cheloo la Asia Express, după ce a ajuns în China

„Sunt șocată că sunt aici în viața reală”, a spus Maia, în timp ce Irina Fodor a descris China ca fiind „13 țări într-una singură”. Și Torje a remarcat specificul orașului, spunând că Shenzhen este unul dintre cele mai mari orașe de tehnologie și robotică.

Roboții au devenit rapid subiect de glume între concurenți. Unul dintre aceștia a venit chiar în întâmpinarea lor, iar Torje a reacționat amuzat: „În sfârșit, cineva mai mic ca mine”. Cheloo, însă, nu s-a arătat la fel de încântat de întâlnirea cu tehnologia. „Aversiune patologică față de roboți, nici electrocasnicele nu-mi plac”, a spus el, recunoscând totuși, cu umor, că există un dezavantaj: „Partea proastă e că dansează mai bine ca mine.”

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Urmărește Asia Expres, Luni - Miercuri de la 20:30 și Duminică de la 20:30, la Antena 1

După primele impresii, Irina Fodor le-a dezvăluit concurenților prima misiune. Aceștia urmau să devină reporteri Antena 1 și să intervieveze localnicii. Fiecare echipă a primit un microfon și o serie de întrebări în limba chineză, scrise fonetic, astfel încât concurenții să poată încerca să comunice cu oamenii întâlniți pe traseu.

Pentru a le ușura misiunea, concurenții au primit și ochelari speciali care urmau să le traducă în timp real răspunsurile localnicilor. Fiecare participant trebuia să adreseze întrebările unei persoane diferite, iar ulterior echipele trebuiau să realizeze un reportaj care să conțină toate cele opt răspunsuri.

Dacă Valrie a încercat să împartă eficient sarcinile, explicând că Alex va purta ochelarii, iar ea va face interviul, pentru alte echipe provocarea s-a dovedit mult mai dificilă.

Care a fost misiunea lui Cheloo încă de la început

Cheloo a sintetizat una dintre marile probleme ale misiunii: „Cred că asta-i greutatea. Să găsească oameni.” Iar presiunea jocului a început să se simtă rapid. Torje s-a întrebat chiar dacă nu ar fi mai simplu să plece acasă, în România.

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Pentru Cheloo, însă, misiunea a venit și cu o ocazie de a-și pune la încercare propriile limite. „Voi exersa politețea, răbdarea”, a spus concurentul, într-o declarație care surprinde perfect provocarea pe care China o aduce în noua etapă „Asia Express”.

Cu jocul pentru joker și amuletă în desfășurare și cu mai multe misiuni care îi așteptau, concurenții au fost nevoiți să se adapteze rapid. Iar prima lecție din China nu a fost doar despre orientare sau comunicare, ci și despre cât de important este să ai răbdare atunci când fiecare minut poate conta.