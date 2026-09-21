Antena Căutare
Home News Inedit Ce specializări vor supraviețui erei AI. Avertismentul cofondatorului Anthropic legat de abilitățile care vor fi căutate

Ce specializări vor supraviețui erei AI. Avertismentul cofondatorului Anthropic legat de abilitățile care vor fi căutate

Jack Clark, cofondatorul companiei AI Anthropic, a dezvăluit ce specializări vor supraviețui erei AI și ce abilități surprinzătoare vor fi esențiale.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 16:54 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 16:57
Unele specializări surprinzătoare vor fi mult mai căutate în era AI | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Era AI aduce schimbări considerabile în rândul pieții muncii, mai ales atunci când vine vorba de abilitățile care vor fi mai căutate.

Jack Clark, cofondatorul companiei Anthropic, care a creat chatbot-ul Claude, a dezvăluit spre ce specializări ar îndruma el tinerii care se gândesc la facultate, scrie Fortune.

Dacă până acum câțiva ani, domeniul IT reprezenta o sursă mai sigură de venit, noul val AI poate schimba acest lucru.

Ce specializări vor supraviețui erei AI

Articolul continuă după reclamă

Jack Clark, fost jurnalist, a studiat literatura la University of East Anglia. Recent, el a dezvăluit ce abilități au șanse mai mari să supraviețuiască erei AI.

Dacă până acum câțiva ani, specializările umaniste nu erau considerate cele mai profitabile, acest lucru se poate schimba acum, scrie Economic Times.

Potrivit lui Clark, tinerii nu ar trebui să excludă din start specializările din domeniul științelor umaniste, mai ales în lumea actuală dominată de inteligența artificială.

Clark a povestit o experiență personală care arată cum pregătirea sa în domeniul literaturii s-a dovedit în mod neașteptat valoroasă în lumea inteligenței artificiale.

El a explicat că studiul istoriei și înțelegerea poveștilor pe care oamenii le construiesc despre viitor l-au ajutat să dezvolte perspective care sunt acum extrem de relevante pentru AI, lucru pe care puțini l-ar fi putut anticipa la momentul respectiv.

Clark a subliniat, de asemenea, că cele mai valoroase domenii de studiu sunt adesea cele care încurajează conexiunile dintre discipline. Potrivit acestuia, specializările care îi ajută pe studenți să facă sinteza unor domenii diverse, combinate cu o gândire analitică riguroasă, ar putea deveni din ce în ce mai importante.

Citește și: Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Ce spune că s-ar putea întâmpla: „Niciun guvern nu este pregătit”

El a adăugat că una dintre cele mai importante abilități pe care și le pot dezvolta studenții e aceea de a pune întrebările potrivite.

Intuiția de a identifica ceea ce merită explorat și capacitatea de a face conexiuni între domenii diferite îi pot diferenția, susține Clark. Miliardarul susține că până și specializările care par, la prima vedere, nepotrivite într-o epocă dominată de inteligența artificială s-ar putea dovedi benefice pe termen lung.

Potrivit Forbes, Clark are o avere de peste 15 miliarde de dolari. E o voce importantă în domeniul inteligenței artificiale și ocupă în prezent funcția de cofondator și director pentru politici publice la Anthropic, companie axată pe dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială.

Clark a contribuit la înființarea companiei în 2021, alături de un grup de foști cercetători de la OpenAI. Înainte de a intra în lumea tehnologiei, a lucrat ca jurnalist specializat în tehnologie pentru Bloomberg. A creat, de asemenea, un newsletter despre cercetarea în domeniul AI, intitulat Import AI.

Experții AI sfătuiesc studenții să fie atenți ce specializări aleg

Comentariile lui Clark contrazic direct principala direcție în care au fost orientate recomandările privind carierele în ultimele 2 decenii. Potrivit National Center for Science and Engineering Statistics, numărul studenților înscriși la programe universitare de știință și inginerie a crescut cu peste o treime între 2000 și 2015, în mare parte datorită exploziei domeniului informaticii, scrie Media Broker.

Între 2013 și 2023, numărul locurilor de muncă din domeniile STEM a crescut cu 26% în SUA, comparativ cu 9% în cazul locurilor de muncă din afara acestor domenii.

Unele dintre cele mai clare dovezi în sprijinul argumentului lui Clark provin chiar din interiorul Anthropic. Cercetătorii Maxim Massenkoff și Peter McCrory au descoperit că, teoretic, AI-ul ar putea prelua 94% dintre sarcinile din domeniul informaticii și matematicii. Programarea se numără printre ocupațiile cele mai expuse automatizării.

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a atras atenția după ce a afirmat că inteligența artificială ar putea elimina jumătate dintre locurile de muncă pentru începători din domeniul administrativ și de birou.

Citește și: Un agent AI de doar 12 zile și-a căutat singur de muncă. Motivul pentru care are nevoie de bani

Boris Cherny, creatorul Claude Code de la Anthropic, a declarat că programarea e practic rezolvată de AI. În plus, susține că titulatura de inginer software ar putea începe să dispară.

Și alte voci din domeniul tehnologiei și din mediul academic susțin o idee similară. Jaime Teevan, cercetător-șef la Microsoft, a argumentat că abilitățile metacognitive, flexibilitatea, capacitatea de adaptare, experimentarea și gândirea critică vor deveni mai importante pe măsură ce alte sarcini vor fi delegate inteligenței artificiale.

Unul dintre cele mai surprinzătoare semne ale acestei schimbări e chiar profilul oamenilor care sunt angajați. Laboratorul de inteligență artificială DeepMind al Alphabet a angajat mai mulți filosofi pentru a analiza întrebările etice ridicate de cercetările sale. Clark a confirmat că și Anthropic a făcut același lucru.

„Când a fost ultima dată când ați auzit că o diplomă în filosofie oferea perspective excelente de angajare?” a spus Clark. „Ei bine, se pare că acum chiar așa e.”

China a îndreptat 27 de oglinzi uriașe spre un munte înghețat. Ce vor să facă chinezii în timp record...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: &#8222;Băutură, zic&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Antena 3 Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
SpyNews Mama lui Valerie Lungu a izbucnit din nou! Victoria Lungu a tras un semnal de alarmă Mama lui Valerie Lungu a izbucnit din nou! Victoria Lungu a tras un semnal de alarmă
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Premieră în aviație! Un avion controlat de AI a traversat SUA fără nicio intervenție a pilotului. Câți kilometri a zburat
Premieră în aviație! Un avion controlat de AI a traversat SUA fără nicio intervenție a pilotului. Câți...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Când trebuie aerisite caloriferele și cum îți dai seama că au aer. Semnul pe care să nu-l ignori
Când trebuie aerisite caloriferele și cum îți dai seama că au aer. Semnul pe care să nu-l ignori
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x