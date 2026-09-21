Ce specializări vor supraviețui erei AI. Avertismentul cofondatorului Anthropic legat de abilitățile care vor fi căutate

Jack Clark, cofondatorul companiei AI Anthropic, a dezvăluit ce specializări vor supraviețui erei AI și ce abilități surprinzătoare vor fi esențiale.

Unele specializări surprinzătoare vor fi mult mai căutate în era AI | Shutterstock

Era AI aduce schimbări considerabile în rândul pieții muncii, mai ales atunci când vine vorba de abilitățile care vor fi mai căutate.

Jack Clark, cofondatorul companiei Anthropic, care a creat chatbot-ul Claude, a dezvăluit spre ce specializări ar îndruma el tinerii care se gândesc la facultate, scrie Fortune.

Dacă până acum câțiva ani, domeniul IT reprezenta o sursă mai sigură de venit, noul val AI poate schimba acest lucru.

Ce specializări vor supraviețui erei AI

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Jack Clark, fost jurnalist, a studiat literatura la University of East Anglia. Recent, el a dezvăluit ce abilități au șanse mai mari să supraviețuiască erei AI.

Dacă până acum câțiva ani, specializările umaniste nu erau considerate cele mai profitabile, acest lucru se poate schimba acum, scrie Economic Times.

Potrivit lui Clark, tinerii nu ar trebui să excludă din start specializările din domeniul științelor umaniste, mai ales în lumea actuală dominată de inteligența artificială.

Clark a povestit o experiență personală care arată cum pregătirea sa în domeniul literaturii s-a dovedit în mod neașteptat valoroasă în lumea inteligenței artificiale.

El a explicat că studiul istoriei și înțelegerea poveștilor pe care oamenii le construiesc despre viitor l-au ajutat să dezvolte perspective care sunt acum extrem de relevante pentru AI, lucru pe care puțini l-ar fi putut anticipa la momentul respectiv.

Clark a subliniat, de asemenea, că cele mai valoroase domenii de studiu sunt adesea cele care încurajează conexiunile dintre discipline. Potrivit acestuia, specializările care îi ajută pe studenți să facă sinteza unor domenii diverse, combinate cu o gândire analitică riguroasă, ar putea deveni din ce în ce mai importante.

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El a adăugat că una dintre cele mai importante abilități pe care și le pot dezvolta studenții e aceea de a pune întrebările potrivite.

Intuiția de a identifica ceea ce merită explorat și capacitatea de a face conexiuni între domenii diferite îi pot diferenția, susține Clark. Miliardarul susține că până și specializările care par, la prima vedere, nepotrivite într-o epocă dominată de inteligența artificială s-ar putea dovedi benefice pe termen lung.

Potrivit Forbes, Clark are o avere de peste 15 miliarde de dolari. E o voce importantă în domeniul inteligenței artificiale și ocupă în prezent funcția de cofondator și director pentru politici publice la Anthropic, companie axată pe dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială.

Clark a contribuit la înființarea companiei în 2021, alături de un grup de foști cercetători de la OpenAI. Înainte de a intra în lumea tehnologiei, a lucrat ca jurnalist specializat în tehnologie pentru Bloomberg. A creat, de asemenea, un newsletter despre cercetarea în domeniul AI, intitulat Import AI.

Experții AI sfătuiesc studenții să fie atenți ce specializări aleg

Comentariile lui Clark contrazic direct principala direcție în care au fost orientate recomandările privind carierele în ultimele 2 decenii. Potrivit National Center for Science and Engineering Statistics, numărul studenților înscriși la programe universitare de știință și inginerie a crescut cu peste o treime între 2000 și 2015, în mare parte datorită exploziei domeniului informaticii, scrie Media Broker.

Între 2013 și 2023, numărul locurilor de muncă din domeniile STEM a crescut cu 26% în SUA, comparativ cu 9% în cazul locurilor de muncă din afara acestor domenii.

Unele dintre cele mai clare dovezi în sprijinul argumentului lui Clark provin chiar din interiorul Anthropic. Cercetătorii Maxim Massenkoff și Peter McCrory au descoperit că, teoretic, AI-ul ar putea prelua 94% dintre sarcinile din domeniul informaticii și matematicii. Programarea se numără printre ocupațiile cele mai expuse automatizării.

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a atras atenția după ce a afirmat că inteligența artificială ar putea elimina jumătate dintre locurile de muncă pentru începători din domeniul administrativ și de birou.

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Boris Cherny, creatorul Claude Code de la Anthropic, a declarat că programarea e practic rezolvată de AI. În plus, susține că titulatura de inginer software ar putea începe să dispară.

Și alte voci din domeniul tehnologiei și din mediul academic susțin o idee similară. Jaime Teevan, cercetător-șef la Microsoft, a argumentat că abilitățile metacognitive, flexibilitatea, capacitatea de adaptare, experimentarea și gândirea critică vor deveni mai importante pe măsură ce alte sarcini vor fi delegate inteligenței artificiale.

Unul dintre cele mai surprinzătoare semne ale acestei schimbări e chiar profilul oamenilor care sunt angajați. Laboratorul de inteligență artificială DeepMind al Alphabet a angajat mai mulți filosofi pentru a analiza întrebările etice ridicate de cercetările sale. Clark a confirmat că și Anthropic a făcut același lucru.

„Când a fost ultima dată când ați auzit că o diplomă în filosofie oferea perspective excelente de angajare?” a spus Clark. „Ei bine, se pare că acum chiar așa e.”