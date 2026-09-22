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Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express. Echipa care scapă de emoții și primește o noapte la hotel

Ce concunreți au câștigat imunitatea mică la Asia Express. Ce premiu au primit și cum s-au relaxat la hotel?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 23:24 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 23:29
Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express. Echipa care scapă de emoții și primește o noapte la hotel | Antena 1
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După o cursă lungă și o serie de probe care le-au pus la încercare rezistența, echipele de la „Asia Express – Drumul Mătăsii” au ajuns, rând pe rând, la Irina Fodor. Miza a fost una importantă: câștigarea imunității mici și, implicit, evitarea cursei pentru ultima șansă.

Ce echipă a câștigat imunitatea mică

Pentru concurenți, fiecare etapă vine cu presiunea de a ajunge cât mai repede la punctul final. De această dată, însă, o singură echipă avea să primească avantajul unei nopți la hotel și să se bucure de o pauză după o cursă solicitantă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au câștigat imunitatea mică

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La finalul cursei, Irina Fodor a anunțat echipa care a reușit să se impună.

„Ați fost întrecute de propria voastră ambiție!”, le-a spus Irina concurentelor câștigătoare.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost cele care au obținut imunitatea mică și, odată cu ea, șansa de a se bucura de o noapte la hotel, departe de stresul căutării unei cazări și al următoarei curse.

Cele două au primit și un cadou „pufos” din partea Irinei Fodor, o surpriză care le-a făcut momentul victoriei și mai plăcut.

După ce au ajuns la hotel, Mirela și Oana au putut, în sfârșit, să se relaxeze. Pentru cele două concurente, această pauză a venit după o etapă solicitantă, în care au trebuit să treacă prin mai multe probe și să lupte pentru fiecare minut.

O seară de relaxare după o cursă dificilă

În timp ce Mirela și Oana s-au bucurat de confortul oferit de hotel, celelalte echipe au fost nevoite să își caute cazare pentru noaptea respectivă.

Pentru concurentele care au câștigat imunitatea mică, momentul a reprezentat o adevărată gură de aer după tensiunea acumulată în timpul cursei.

Mai târziu, la cină, Mirela și Oana s-au întâlnit cu Mirela Retegan și fiica sa, Maya, cele două concurente care câștigaseră anterior imunitatea mare.

Astfel, seara a devenit un moment de respiro pentru cele două echipe care au obținut imunitățile, în timp ce restul concurenților au rămas concentrați asupra următoarelor provocări din competiție.

Pentru echipele care nu au beneficiat de imunitate, cursa continuă, iar presiunea devine tot mai mare pe măsură ce „Asia Express – Drumul Mătăsii” avansează. Concunreții au încheiat seara cautându-și cazare și așteptând verdictul Irinei pentru a afla cine va intra în cursa pentru ultima șansă.

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