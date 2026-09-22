Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au avut parte de un moment neașteptat la Asia Express. Ce le-a speriat în timpul unei probe pe apă?

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au încremenit în timpul probei de la Asia Express. Ce au descoperit: „Aveți crocodili aici?” | Antena 1

O nouă probă de la „Asia Express – Drumul Mătăsii” le-a pus pe Loredana Chivu și Anamaria Mocanu într-o situație cu totul nouă. Cele două concurente au fost nevoite să își testeze îndemânarea și să se adapteze rapid unei provocări care le-a scos din zona de confort.

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, în fața unei situații neașteptate la Asia Express

În timpul unei misiuni, Loredana și Anamaria au trebuit să vâslească pe o plută și să caute pești pentru doi cormorani. Proba le-a cerut atenție și coordonare, însă un moment neașteptat le-a făcut să se teamă de ceea ce s-ar putea afla în apă.

„Aveți crocodili aici?”, a exclamat vizibil speriată una dintre concurente.

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În timp ce încercau să-și ducă misiunea la bun sfârșit, una dintre concurente a observat ceva în apă și a reacționat imediat. Situația le-a făcut să se întrebe dacă nu cumva în apropierea lor se află un pericol.

„Ce-am făcut? Am pierdut plicul? Aoleu, aveți crocodili?”, a exclamat din nou.

Momentul a stârnit emoții, însă Loredana și Anamaria nu au renunțat la probă. Cele două au continuat să își îndeplinească sarcinile, în ciuda temerilor care au apărut pe parcurs.

Pentru concurenții de la „Asia Express”, astfel de situații sunt parte din experiența competiției. Probele îi scot deseori din zona de confort și îi obligă să facă lucruri cu care nu sunt obișnuiți.

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Loredana și Anamaria, hotărâte să ducă proba până la capăt

Deși s-au speriat în timpul misiunii, cele două concurente au încercat să își păstreze concentrarea. Miza era una importantă: echipele se luptau pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor și pentru a obține imunitatea mică.

Într-o cursă în care fiecare minut poate conta, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au trebuit să lase frica deoparte și să se concentreze asupra obiectivului.

Proba le-a oferit, astfel, și un moment mai amuzant, dar și o nouă provocare pe care cele două au fost nevoite să o depășească împreună.

Cursa pentru imunitatea mică a continuat, iar echipele au încercat să ajungă cât mai repede la Irina Fodor, cu speranța că vor reuși să evite cursa pentru ultima șansă.