Ce meserie a avut Zarug îniante de a deveni celebru. Profesia de bază a concurentului carismatic de la Asia Express

Zarug de la Asia Express este unul dintre cei mai amuzanți concurenți din cadrul competiției, care s-a făcut remarcat imediat în ochii publicului cu felul său de a fi. Dezinvoltura și sinceritatea i-au adus un plus în fața fanilor emisiunii, iar majoritatea acestora l-au îndrăgit imediat.

Pe parcurs, tot mai mulți oameni au devenit interesați de el și au fost curioși să afle toate detaliile despre cel care este în competiție cu Lorelei Bratu, fotomodelul plus-size.

Cu ce se ocupă Zarug de la Asia Express - Drumul Împăraților

Concurentul de la Asia Express este apreciat de o țară întreagă, iar replicile sale savuroase îl aduc în centrul atenției de fiecare dată. Acum că multă lume a ajuns să-l cunoască, au ieșit la suprafață mai multe detalii despre cine este și cu ce se ocupă.

Zarug este la bază jurist. Acesta a practicat meseria vreme de doi ani de zile, după care a renunțat iremediabil. Acesta nu s-a regăsit în job și a ales să schimbe direcția și să meargă pe drumul artei, mai exact a ales să îmbine utilul cu plăcutul ți să fie designer vestimentar.

"Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau", a mărturisit Zarug când a fost prezent la Chefi la Cuțite.

În urmă cu ceva timp, acesta s-a făcut remarcat și în cadrul show-ului culinar Chefi la cuțite. Pe atunci, Mihai Dan Zarug îi povestea Ginei Pistol cu ce se ocupă.

"Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (…) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești", declara atunci Zarug, poreclit Papu, la Chefi la cuțite.

Mihai Dan Zarug, în vârstă de 39 de ani, căruia îi place să se prezinte simplu Zarug, a cochetat cu televiziunea, însă a preferat să își desfășoare activitatea pe rețelele sociale. Deși nu este o figură foarte cunoscută de public, concurentul de la Asia Express 2021 se mândrește cu o carieră în lumea modei, unde este designer vestimentar.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Cei 8 luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.