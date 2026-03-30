Ce se întâmplă cu Gașca Zurli cât timp Mirela Retegan și Maya vor fi plecate în Asia Express. Ce decizie a luat antreprenoarea

Gașca Zurli este proiectul Mirelei Retegan de o viață, iar fondatoarea acestui grup vesel de tineri care pun în scenă spectacole pentru copii a trebuit să ia o decizie importantă.

Mirela Retegan și fiica ei, Maya, au plecat împreună în Asia Express, pe Drumul Mătăsii, acolo unde vor forma o echipă puternică, fiind pregătite să facă față provocărilor din cel mai dur reality show.

Chiar dacă drumul nu va fi deloc ușor și în China și Uzbekistan Maya și Mirela vor avea de înfruntat multe obstacole, cele două au curajul să viseze că se vor descurca pentru că până acum au demonstrat că fac o echipă pe cinste.

Mirela Retegan și fiica ei colaborează și atunci când vine vorba despre organizarea spectacolelor Găștii Zurli. Dar acum că ele pleacă pentru două luni la filmările pentru Asia Express, fanii Găștii Zurli se întrebau ce se va alege de spectacolele echipei buclucașe.

Mirela Retegan a declarat recent că se bucură de faptul că a reușit în toți acești ani să construiască o echipă autonomă, care se adaptează rapid schimbărilor. Ea a menționat că e mândră de membrii Găștii Zurli și de faptul că ei se pot descurca și singuri cu spectacolele atunci când ea și Maya lipsesc.

Fondatoarea Găștii Zurli a mai spus că a ales să plece în această experiență inedită cu fiica ei pentru că simte că îi datorează acest lucru, să aibă parte împreună de o experiență doar a lor.

Prin urmare, Gașca Zurli își va continua seria de spectacole și nu intră în pauză în cele două luni care vor urma. Mirela și Maya au plecat deja în aventura Asia Express acolo unde vor porni pe un traseu inedit ce cuprinde China și Uzbekistan.

„Este pentru prima dată când îmi dau voie să trăiesc o experiență doar cu fiica mea. Ani la rând, am împărțit timpul meu între mii de copii, părinți, colegi și proiecte. Asia Express este, pentru mine, o întoarcere către un spațiu personal, dar și o provocare pe care o primesc cu deschidere”, spune Mirela Retegan.

Mirela Retegan să bucure să știe că Gașca Zurli a evoluat foarte mult în ultimii ani și știe că poate avea încredere în membrii echipei că lucrurile se vor desfășura după cele mai înalte standarde chiar și în absența ei și a Mayei.

„Plec în Asia Express cu speranţa că voi trăi împreună cu Maya experienţa vieţii. Pentru mine, viaţa este un motiv în sine de bucurie şi vreau să mă asigur că nu las nicio întâmplare să strice această sărbătoare. Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră. Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine. Plecarea mea înseamnă şi un test de maturitate pentru business: am o echipă pregătită şi am încredere că Zurli poate merge mai departe fără intervenţia mea zilnică. Ca om, merg în Asia Express să văd cum trăiesc alţi oameni, cum e viaţa dincolo de ceea ce cunosc deja”, a mai adăugat fondatoarea Găștii Zurli despre Asia Express – Drumul Mătăsii.

Directorul artistic al Găștii Zurli a făcut și el o declarație oficială cu privire la plecarea Mirelei Retegan și a fiicei ei la Asia Express.

„Pe perioada participării Mirelei la Asia Express, toate spectacolele și proiectele Zurli continuă conform programului, susținute de o echipă artistică și de management consolidată.

În același timp, intrăm într-un an cu o dinamică puternică: turneul „Șeful casei” va ajunge în 12 orașe, pregătim spectacolele dedicate zilei de 1 Iunie, iar pentru vară dezvoltăm un proiect special împreună cu Fundația Zurli, gândit ca o experiență nouă pentru copii și părinți.

Toamna va aduce un nou turneu național, care va continua această direcție. Este un an aniversar în care ducem mai departe, la un nou nivel, energia și conexiunea care definesc Gașca Zurli”, menționează Eduard Zănoagă, director artistic Zurli.

