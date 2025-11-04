Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Doliu în Gașca Zurli! Anunțul dureros făcut în urmă cu puțin timp de Mirela Retegan

Mirela Retegan a povestit recent cu durere în suflet că Gașca Zurli este în doliu după ce a pierdut un membru important.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 13:18 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 13:45
În postarea făcută de Mirela Retegan pe rețelele de socializare, Mirela Retegan a inclus mai multe momente emoționante și fotografii cu membrul ai echipei care a murit. | Antena 1

Mirela Retegan a dezvăluit că o persoană importantă din echipa Găștii Zurli a trecut în neființă, iar asta le-a adus multă tristețe. Pentru domnul Bartha, timp de 10 ani, Gașca Zurli era mai mult decât o echipă, era o familie, fiind foarte atașat de membrii ei, dar și de copiii care veneau la spectacole.

Doliu în echipa Găștii Zurli

Domnul Bartha era supranumit „bunicul Zurli”, el fiind constant prezent la spectacolele Găștii Zurli, făcând parte din echipa de organizare. El era foarte dedicat și iubitor cu toți micii spectatori, fiind mereu prezent la spectacolele din fiecare oraș.

Citește și: Vero Căliman a început un nou proiect, la un an de când a părăsit Gașca Zurli. Cu ce se ocupă acum

Încă de la începutul colaborării lor, domnul Bartha i-a promis Mirelei Retegan că el nu va părăsi niciodată Gașca Zurli și că activitatea lui ca membru al echipei se va încheia doar atunci când va ajunge la finalul vieții. Și se pare că așa a și fost, iar Mirela Retegan a menționat că este foarte recunoscătoare că a avut alături un asemenea om în echipa ei.

„În fiecare oraș, ajungea primul și pleca ultimul. Iar în timpul spectacolelor, era ca un vultur care se învârtea deasupra spațiului în care ne desfășuram. Pentru el, Zurli a fost viața lui din ultimii 10 ani. Cu bune și cu rele, cu bucurii și provocări. S-ar fi bătut cu oricine pentru noi, „copiii lui”, dar mai ales pentru locul care i-a fost acasă.

Copiii îi spuneau bunicul Zurli. Și chiar dacă n-a apucat să fie bunicul propriilor lui nepoți, a fost bunicul miilor de copii care l-au întâlnit și l-au iubit.

Astăzi, el pleacă primul din echipa noastră și știm că astăzi e ultimul nostru eveniment împreună. M-a avertizat în mai multe rânduri: „Doamna Mirela, eu o să plec de la Zurli când o să mor. Și după ce mă pensionez, eu o să mai vin cu voi, pentru că asta e viața mea.” S-a ținut de promisiune. A rămas la Zurli până în ultima clipă. A venit la ultima noastră aniversare și ne-a arătat cum se iese de pe scena vieții. Ne-a luat în brațe pe fiecare, ca și când și-ar fi luat rămas bun.

Citește și: Cu ce se ocupă în pezent Bucătărașul Lulu, la 9 luni de când a părăsit Gașca Zurli: „Mă voi asigura că sunt plătit corespunzător”

Astăzi, mergem noi la Târgu Mureș să-i amintim cât de iubit a fost. Astăzi, Zurli e în doliu, pentru că ne despărțim de unul dintre cei mai iubiți oameni din echipa Zurli. O să ne lipsească mult glumele lui și disponibilitatea cu care întâmpina orice situație.

Dar știm că, de astăzi, Zurli mai are o obligație: să trăiască și pentru bucățica pe care domnul Bartha nu a mai apucat-o. Pentru că, de astăzi, Zurli are un înger care o să-i poarte și mai multă grijă. La revedere, domnule Bartha. Noi suntem cu un om în minus, cerul e cu un înger în plus. De văzut până la ultimul slide”, a scris Mirela Retegan la postarea pe care făcut-o pe Instagram în memoria colegului său de echipă.

În postarea făcută de Mirela Retegan pe rețelele de socializare, vedeta a inclus mai multe momente emoționante și fotografii cu domnul Bartha, cel care a făcut parte din echipa de organizare a Găștii Zurli. La postarea Mirelei au curs comentariile de condoleanțe pentru prietenii și familia celui care a trecut în neființă.

Citește și: Ce se întâmplă cu Gașca Zurli. Anunțul făcut pe rețelele de socializare: „Anul 2025 înseamnă o nouă etapă”

Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre...
