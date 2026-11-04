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Ce talent ascuns are Valerie Lungu. Ce făcea concurenta de la Asia Express în urmă cu 11 ani

Valerie Lungu, concurenta de la Asia Express, are un talent mai puțin cunoscut. Cum cânta influencerița într-un videoclip publicat în urmă cu 11 ani?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 12:50 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 13:05
Ce talent ascuns are Valerie Lungu. Ce făcea concurenta de la Asia Express în urmă cu 11 ani | Antena 1
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Valerie Lungu, concurenta de la Asia Express, s-a făcut remarcată în competiția de la Antena 1, însă puțini știu că influencerița are și un talent ascuns. Înainte să devină cunoscută în mediul online, aceasta a cochetat cu muzica și actoria, iar o înregistrare publicată în urmă cu 11 ani o surprinde într-o ipostază mai puțin cunoscută de public.

Ce talent ascuns are Valerie Lungu

Valerie Lungu a studiat actoria și a urmat cursurile unei școli de televiziune, fiind atrasă de domeniul artistic încă de la o vârstă fragedă.

Deși în prezent este cunoscută mai ales pentru activitatea sa din mediul online și pentru participarea la Asia Express, aceasta a avut în trecut și alte preocupări.

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Într-un videoclip publicat în urmă cu aproximativ 11 ani, Valerie apare pe scenă, unde interpretează piesa „Солнце” („Soare”), cunoscută în interpretarea cântăreței ucrainene Ani Lorak.

Îmbrăcată pentru momentul artistic și vizibil emoționată, tânăra își demonstrează atunci înclinația către muzică, într-o apariție diferită de cele cu care și-a obișnuit urmăritorii în ultimii ani.

Momentul artistic scoate la iveală o altă latură a concurentei de la Asia Express. Deși astăzi este asociată cu proiectele din mediul online, imaginile arată că Valerie a avut și o perioadă în care muzica ocupa un loc important în preocupările sale.

Citește și: Cum arăta Valerie Lungu în primul său vlog postat pe YouTube. Ce își dorea concurenta de la Asia Express în urmă cu 8 ani

Ce planuri avea Valerie Lungu înainte să devină cunoscută

Muzica nu a fost singurul domeniu artistic de care Valerie Lungu s-a apropiat. Aceasta a studiat actoria și a urmat cursurile unei școli de televiziune, pregătindu-se pentru o carieră în fața camerelor de filmat.

Într-un vlog publicat pe YouTube în urmă cu aproximativ opt ani, influencerița povestea că absolvise Facultatea de Actorie și Școala de Televiziune. Mai mult, dezvăluia că se înscrisese la un master în terapie și că își dorea să devină psiholog pentru copii.

Planurile sale de atunci erau diferite de drumul profesional pe care avea să îl urmeze ulterior. Valerie a ajuns să fie cunoscută în mediul online, unde a construit o comunitate numeroasă, iar participarea la Asia Express i-a oferit ocazia de a se face remarcată și în fața telespectatorilor Antena 1.

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Mai multe fotografii

În spatele imaginii de influencer se află o tânără care a cochetat cu mai multe domenii artistice și care, în urmă cu mai bine de un deceniu, urca pe scenă pentru a-și demonstra talentul muzical.

Cum arăta Valerie Lungu în primul său vlog postat pe YouTube. Ce își dorea concurenta de la Asia Express în urmă cu 8 an... Asia Express, 4 noiembrie 2026. Scandal între Loredana Chivu și Valerie Lungu, în semifinală: „Mi se pare incredibil…”...

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