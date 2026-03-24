Home Asia Express Stiri Cine e Connie Preda, partenera lui Maurice Munteanu de la Asia Express. Cum au ajuns să formeze o echipă pe Drumul Mătăsii

Cine e Connie Preda, partenera lui Maurice Munteanu de la Asia Express. Cum au ajuns să formeze o echipă pe Drumul Mătăsii

Asia Express Sezonul 9 pornește pe Drumul Mătăsii! Connie Preda și Maurice Munteanu formează o echipă de neratat, pregătită să înfrunte provocări spectaculoase în Uzbekistan și China.

Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 13:00 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 15:31
Connie Preda și prietenul său de lungă durată, Maurice Munteanu, vor forma una dintre echipele mult așteptate de la Asia Express – Drumul Mătăsii. | Facebook

Asia Express, sezonul 9, pornește pe Drumul Mătăsii, aducând concurenților provocări noi pe un traseu care va străbate Uzbekistan și China. Sezonul cu numărul nou aduce o rută epică și îi va purta pe participanți într-o aventură plină de mister și probe dificile. Aceștia vor fi testați atât fizic, cât și psihic, pentru a-și demonstra curajul și forța de a cuceri marele premiu.

Pe parcursul traseului, concurenții vor descoperi oameni, obiceiuri și tradiții din două culturi complet diferite, învățând lucruri noi despre viața localnicilor. Opt etape ale concursului vor fi dedicate exclusiv traseului prin China, unde provocările vor fi neașteptate și solicitante.

Cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite un mix de vedete care au decis să accepte provocarea și să se aventureze în necunoscut.

Cine e Connie Preda, partenera lui Maurice Munteanu de la Asia Express

Connie Preda și prietenul său de lungă durată, Maurice Munteanu, vor forma una dintre echipele mult așteptate de la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cei doi se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane și fără bani, dar cu un euro pe zi oferit de Irina Fodor, prezentatoarea show-ului. Obiectivul lor este să ajungă la punctul final al călătoriei: Perla din Shanghai.

Connie Preda este cunoscută pentru implicarea sa în mediile culturale și social-artistice, mai ales pentru proiectele de artă și comunicare creativă. Ea este fondatoarea și directorul artistic al Rosumovi, un proiect lansat în 2017 care promovează arta contemporană și networkingul între artiști și publicul dornic de artă, film, teatru, dans sau performance. De-a lungul timpului, Connie a organizat numeroase evenimente culturale, printre care spectacole de balet și concerte de muzică clasică.

Pe lângă activitatea profesională, Connie este o prezență stilată, cu un stil personal marcat de vintage, fiind adesea descrisă ca una dintre aparițiile notabile ale scenei stilului bucureștean. Rosumovi își propune să construiască o punte între oameni din diverse domenii, să sprijine artiștii români și să creeze oportunități profesionale, conform site-ului oficial al proiectului.

Prietenia cu Maurice Munteanu

Conform declarațiilor lui Maurice Munteanu, Connie a trăit o bună parte din timp la Monaco, acesta urmărind-o cu admirație de la distanță. Prietenia lor de peste 15 ani a fost motivul pentru care cei doi s-au înscris împreună în această experiență.

Se pare că Maurice a fost cel care i-a propus lui Connie să-i fie parteneră în această aventură. Deși nu știa dacă prietena sa de lungă durată va accepta, Maurice a sperat că aceasta îi va fi alături. „Eram într-o seară în oraș. Am chemat-o la o cafea, dar nu știa ce urmează să-i spun. I-am propus această formulă la care eu mă gândisem dintr-o primă fază, dar nu credeam că ea va accepta, având în vedere contextul”, a spus Maurice într-un interviu recent.

„Connie este o persoană receptivă în general și munca de convingere nu a fost o muncă de convingere clasică, tipică”, a adăugat el. Prietenia lor de lungă durată a făcut ca decizia de a forma o echipă la Asia Express să nu fie o surpriză. Maurice a avut doar cuvinte de laudă pentru prietena sa: „Connie este unul dintre puținii oameni pe care îi cunosc unde nu există răutate. Zero răutate. Tot timpul, în orice situație și în orice context, Connie înțelege și are ceva pozitiv de spus. Și în tot haosul ăsta în care trăim, asta mi se pare o calitate esențială”.

Asia Express, sezonul 9, promite aventură, provocări și momente memorabile pe Drumul Mătăsii, iar prezența lui Connie Preda alături de Maurice Munteanu adaugă un plus de emoție și dinamism competiției. Prietenia lor de lungă durată, curajul și spiritul de aventură vor fi testate pe parcursul traseului, iar fanii show-ului se pot aștepta la momente pline de suspans, emoție și descoperiri culturale inedite.

