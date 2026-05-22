EXCLUSIV | Primele imagini cu Maurice Munteanu și Connie Preda din Asia Express. Prin ce probe grele au trecut cei doi concurenți

Au apărut primele imagini cu Maurice Munteanu și Connie Preda din noul sezon „Asia Express”. Cei doi prieteni de peste 15 ani au acceptat provocarea competiției și au fost surprinși în ipostaze spectaculoase din Uzbekistan și China.

„Asia Express”, sezonul 9, pornește pe Drumul Mătăsii, iar Connie Preda și Maurice Munteanu au decis să formeze o echipă de neratat. Cei doi au fost pregătiți încă de la început să înfrunte provocările spectaculoase din Uzbekistan și China.

Noul sezon aduce o rută epică, care îi va purta pe concurenți prin aventuri pline de mister și provocări neașteptate. Printre participanții acestui sezon se numără și Maurice Munteanu și Connie Preda, două figuri extrem de cunoscute și apreciate.

Maurice și Connie au ieșit complet din rutina lor obișnuită și au spus „da” uneia dintre cele mai mari provocări din viața lor. Imaginile exclusive îi surprind pe cei doi în ipostaze total diferite față de cele cu care și-au obișnuit publicul. Concurenții apar în mijlocul unor probe dificile, fiind nevoiți să facă față unor situații intense și complet neașteptate.

Cei doi par entuziasmați, copleșiți, curioși, dar mai ales competitivi. Maurice și Connie au fost surprinși în momente spectaculoase, așa cum fanii nu i-au mai văzut până acum.

Cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite și în acest sezon un mix spectaculos de vedete care au acceptat provocarea de a se aventura în necunoscut. Pe parcursul traseului, concurenții vor descoperi oameni, obiceiuri și tradiții din două culturi complet diferite, învățând lucruri noi despre viața localnicilor.

Opt etape ale competiției vor fi dedicate exclusiv traseului prin China, unde provocările vor fi neașteptate și extrem de solicitante.

Cum s-au cunoscut Connie Preda și Maurice Munteanu

Connie Preda este cunoscută pentru implicarea sa în mediile culturale și social-artistice, în special prin proiectele de artă și comunicare creativă. Ea este fondatoarea și directorul artistic al Rosumovi, un proiect lansat în 2017, care promovează arta contemporană și networkingul dintre artiști și publicul pasionat de artă, film, teatru, dans sau performance.

Connie a locuit o bună perioadă la Monaco, iar Maurice Munteanu a urmărit-o de la distanță cu admirație. Prietenia lor de peste 15 ani a fost motivul principal pentru care cei doi au decis să participe împreună la această experiență.

Se pare că Maurice a fost cel care i-a propus lui Connie să îi fie parteneră în această aventură. Deși nu știa dacă prietena sa va accepta, acesta a sperat că îi va fi alături.

„Eram într-o seară în oraș. Am chemat-o la o cafea, dar nu știa ce urmează să-i spun. I-am propus această formulă la care eu mă gândisem dintr-o primă fază, dar nu credeam că ea va accepta, având în vedere contextul”, a spus Maurice într-un interviu recent.