Antena Căutare
Home Asia Express Stiri EXCLUSIV | Primele imagini cu Maurice Munteanu și Connie Preda din Asia Express. Prin ce probe grele au trecut cei doi concurenți

EXCLUSIV | Primele imagini cu Maurice Munteanu și Connie Preda din Asia Express. Prin ce probe grele au trecut cei doi concurenți

Au apărut primele imagini cu Maurice Munteanu și Connie Preda din noul sezon „Asia Express”. Cei doi prieteni de peste 15 ani au acceptat provocarea competiției și au fost surprinși în ipostaze spectaculoase din Uzbekistan și China.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 16:42 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 16:43
Galerie
Au apărut primele imagini cu Maurice Munteanu și Connie Preda din noul sezon „Asia Express”. Cei doi prieteni de peste 15 ani au acceptat provocarea competiției și au fost surprinși în ipostaze spectaculoase din Uzbekistan și China. | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Au apărut primele imagini cu Maurice Munteanu și Connie Preda din „Asia Express”. Cei doi prieteni de lungă durată s-au aventurat într-una dintre cele mai spectaculoase competiții televizate.

Primele imagini cu Maurice Munteanu și Connie Preda din Asia Express

„Asia Express”, sezonul 9, pornește pe Drumul Mătăsii, iar Connie Preda și Maurice Munteanu au decis să formeze o echipă de neratat. Cei doi au fost pregătiți încă de la început să înfrunte provocările spectaculoase din Uzbekistan și China.

Noul sezon aduce o rută epică, care îi va purta pe concurenți prin aventuri pline de mister și provocări neașteptate. Printre participanții acestui sezon se numără și Maurice Munteanu și Connie Preda, două figuri extrem de cunoscute și apreciate.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cine e Connie Preda, partenera lui Maurice Munteanu de la Asia Express. Cum au ajuns să formeze o echipă pe Drumul Mătăsii

Maurice și Connie au ieșit complet din rutina lor obișnuită și au spus „da” uneia dintre cele mai mari provocări din viața lor. Imaginile exclusive îi surprind pe cei doi în ipostaze total diferite față de cele cu care și-au obișnuit publicul. Concurenții apar în mijlocul unor probe dificile, fiind nevoiți să facă față unor situații intense și complet neașteptate.

Cei doi par entuziasmați, copleșiți, curioși, dar mai ales competitivi. Maurice și Connie au fost surprinși în momente spectaculoase, așa cum fanii nu i-au mai văzut până acum.

Cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite și în acest sezon un mix spectaculos de vedete care au acceptat provocarea de a se aventura în necunoscut. Pe parcursul traseului, concurenții vor descoperi oameni, obiceiuri și tradiții din două culturi complet diferite, învățând lucruri noi despre viața localnicilor.

Opt etape ale competiției vor fi dedicate exclusiv traseului prin China, unde provocările vor fi neașteptate și extrem de solicitante.

Cum s-au cunoscut Connie Preda și Maurice Munteanu

Connie Preda este cunoscută pentru implicarea sa în mediile culturale și social-artistice, în special prin proiectele de artă și comunicare creativă. Ea este fondatoarea și directorul artistic al Rosumovi, un proiect lansat în 2017, care promovează arta contemporană și networkingul dintre artiști și publicul pasionat de artă, film, teatru, dans sau performance.

Connie a locuit o bună perioadă la Monaco, iar Maurice Munteanu a urmărit-o de la distanță cu admirație. Prietenia lor de peste 15 ani a fost motivul principal pentru care cei doi au decis să participe împreună la această experiență.

Se pare că Maurice a fost cel care i-a propus lui Connie să îi fie parteneră în această aventură. Deși nu știa dacă prietena sa va accepta, acesta a sperat că îi va fi alături.

+3
Mai multe fotografii

„Eram într-o seară în oraș. Am chemat-o la o cafea, dar nu știa ce urmează să-i spun. I-am propus această formulă la care eu mă gândisem dintr-o primă fază, dar nu credeam că ea va accepta, având în vedere contextul”, a spus Maurice într-un interviu recent.

EXCLUSIV | Primele imagini cu Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, din Asia Express. Așa au fost fotografiați...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Observatornews.ro Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Antena 3 Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
EXCLUSIV | Primele imagini cu Radu Isac și Eduard Hordilă, din Asia Express. Cum au fost văzuți concurenții
EXCLUSIV | Primele imagini cu Radu Isac și Eduard Hordilă, din Asia Express. Cum au fost văzuți concurenții
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
EXCLUSIV | Primele imagini cu Mirela Retegan și fiica ei, Maya, din Asia Express. În ce condiții dure au fost surprinse
EXCLUSIV | Primele imagini cu Mirela Retegan și fiica ei, Maya, din Asia Express. În ce condiții dure au fost...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin Grindeanu!
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin... BZI
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca Jurnalul
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an...
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x