Irina Fodor a făcut un anunț neașteptat înaintea jocului de amuletă. Ce echipe s-au calificat și ce avantaj au primit concurenții?

Cine s-a calificat la jocul de amuletă la Asia Express. Irina Fodor a venit cu o surpriză pentru concurenți: „Am un avantaj nou…” | Antena 1

După ce s-a aflat ce echipă a câștigat Marea Imunitate, concurenții de la „Asia Express – Drumul Mătăsii” au pornit din nou în cursă. De această dată, miza a fost calificarea la jocul de amuletă, iar Irina Fodor le-a pregătit concurenților o surpriză.

Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă

Înainte de start, prezentatoarea le-a făcut un anunț neașteptat celor rămași în careu. Trei echipe urmau să se califice pentru jocul de amuletă, însă acestea aveau să primească un avantaj suplimentar, pe lângă recompensele obișnuite.

Irina Fodor le-a pregătit concurenților o surpriză

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„Astăzi se vor califica la jocul de amuletă trei echipe. Cele trei echipe care se vor califica, în afară de coșurile de bunătăți, cei 1.000 de euro de la Kaufland și avantajul pe care îl vor primi la mine. Asta chiar în momentul în care se califică”, le-a spus Irina Fodor.

Surpriza a constat în trei aparate de tradus în timp real, câte unul pentru fiecare echipă calificată. Concurenții le-au putut folosi pe parcursul etapei, inclusiv în cazul în care urmau să ajungă la cursa pentru ultima șansă.

„Sunt aparate de tradus în timp real. Am trei aparate pentru cele trei echipe. Ele le vor putea folosi până la sfârșitul etapei și le vor putea folosi inclusiv dacă intră la cursa pentru ultima șansă”, a explicat Irina.

Pentru concurenți, avantajul a fost unul important, mai ales într-o etapă în care barierele lingvistice și comunicarea cu localnicii pot face diferența în timpul probelor și al curselor.

Trei echipe au obținut calificarea

După ce au primit instrucțiunile pentru prima probă, echipele au pornit în cursă. Competiția a fost strânsă, iar concurenții au încercat să ajungă cât mai repede la Irina Fodor pentru a-și asigura locul în jocul de amuletă.

Prima echipă care s-a calificat a fost formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Cele două au fost urmate de Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, care au reușit să obțină cel de-al doilea loc disponibil.

Ultimul loc pentru jocul de amuletă a fost ocupat de Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu.

Astfel, cele trei echipe s-au pregătit pentru o nouă confruntare, în care comunicarea, atenția și coordonarea urmau să fie esențiale pentru câștigarea amuletei.