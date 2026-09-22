Asia Express 2026. Concurenții luptă pentru un avantaj important! Irina Fodor: Veți putea obține trei aparate de tradus în timp real!

Episodul 11 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 22 septembrie 2026. După ce s-a aflat ce echipă a câștigat Marea Imunitate, concurenții au pornit din nou în cursă. Înainte de start, prezentatoarea le-a făcut un anunț neașteptat celor rămași în careu. Trei echipe urmau să se califice pentru jocul de amuletă, însă acestea aveau să primească un avantaj suplimentar, pe lângă recompensele obișnuite.

Marti, 22.09.2026, 20:30