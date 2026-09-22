Invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, Marius Urzică a vorbit alături de soția sa, Simona, despre viața de familie, dar și despre momentele mai puțin plăcute.

Care este obsesia campionului Marius Urzică. Pe ce hobby cheltuie mii de euro | antena 1

Marius Urzică este fără doar și poate un campion al României și al lumii. La doar 11 ani, în 1986, a obținut prima medalie. A știut dintotdeauna că sportul care l-a făcut celebru și l-a dus pe cele mai mari culmi, îi va rămâne în suflet.

Care este obsesia campionului Marius Urzică

Obișnuit să fie lăudat și aplaudat la scenă deschisă, Marius Urzică a fost "dat de gol" la Furnicuțele. În emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, campionul a spus că are un hobby despre care soția lui nu a știut o bună perioadă că este atât de scump.

Urmărește Furnicuțele, în fiecare zi, de la 17:00 la 19:00, la Antena 1

Articolul continuă după reclamă

Căsătorit de 15 ani cu Simona, o altă campioană a României, acesta a dezvăluit că este pasionat de pescuit. Pasiunea sa a depășit anumite granițe, asta pentru că soția lui Marius Urzică spune că acesta ajunge să dea mii de euro pe materialele necesare.

Citește și: Naţionala lui Hagi debutează ȋn Nations League vineri, de la 21.45, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, ȋmpotriva Suediei

"Am vrut s-o păcălesc la Power Couple.", a declarat Marius Urzică în fața lui Cătălin Măruță. În cadrul Power Couple, soția lui a spus că a descoperit multe situații în persoana sa, unele pe care le știa, altele pe care le-a văzut chiar atunci.

"Că e puternic și încăpățânat, și încăpățânarea nu e mereu bună. Și că mă iubește cu adevărat.", a declarat Simona, soția lui Marius Urzică.

Ce spune soția lui Marius Urzică despre obsesia acestuia pentru pescuit

Întrebată cum gestionează acest hobby al campionului României, soția sa a spus că a învățat asta pe parcurs.

"Obsesie pentru pescuit, e dusă la extrem. Am aflat cum își face el de cap mii de euro pe articole de pescuit.", a mai spus Simona.

Familia lui Marius Urzică, în platou la Furnicuțele

Pe lângă soția sa, Simona, Marius Urzică i-a avut alături și pe copiii săi. Băiatul Alexandru urmează și el calea pe care tatăl său a ales-o încă de când era doar un băiețel. De asemenea, acesta a mărturisit, că la fel ca și tatăl său, a mers într-o competiție, chiar dacă în acel moment avea un deget fracturat.

Citește și: Valerie Lungu a cedat în fața presiunii de la Asia Express. Ce a făcut-o să răbufnească în fața camerelor: „Îmi ieșeau spumele”

Marius Urzică și Simona au participat la Power Couple și acolo au oferit telespectatorilor momente inedite. Cei doi și-au descoperit astfel o altă latură în viața de familie, chiar dacă până atunci trecuseră prin foarte multe momente interesante.