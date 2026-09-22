Care este obsesia campionului Marius Urzică. Pe ce hobby cheltuie mii de euro

Marius Urzică este fără doar și poate un campion al României și al lumii. La doar 11 ani, în 1986, a obținut prima medalie. A știut dintotdeauna că sportul care l-a făcut celebru și l-a dus pe cele mai mari culmi, îi va rămâne în suflet.
Care este obsesia campionului Marius Urzică
Obișnuit să fie lăudat și aplaudat la scenă deschisă, Marius Urzică a fost "dat de gol" la Furnicuțele. În emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, campionul a spus că are un hobby despre care soția lui nu a știut o bună perioadă că este atât de scump.
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Căsătorit de 15 ani cu Simona, o altă campioană a României, acesta a dezvăluit că este pasionat de pescuit. Pasiunea sa a depășit anumite granițe, asta pentru că soția lui Marius Urzică spune că acesta ajunge să dea mii de euro pe materialele necesare.
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"Am vrut s-o păcălesc la Power Couple.", a declarat Marius Urzică în fața lui Cătălin Măruță. În cadrul Power Couple, soția lui a spus că a descoperit multe situații în persoana sa, unele pe care le știa, altele pe care le-a văzut chiar atunci.
"Că e puternic și încăpățânat, și încăpățânarea nu e mereu bună. Și că mă iubește cu adevărat.", a declarat Simona, soția lui Marius Urzică.
Ce spune soția lui Marius Urzică despre obsesia acestuia pentru pescuit
Întrebată cum gestionează acest hobby al campionului României, soția sa a spus că a învățat asta pe parcurs.
"Obsesie pentru pescuit, e dusă la extrem. Am aflat cum își face el de cap mii de euro pe articole de pescuit.", a mai spus Simona.
Familia lui Marius Urzică, în platou la Furnicuțele
Pe lângă soția sa, Simona, Marius Urzică i-a avut alături și pe copiii săi. Băiatul Alexandru urmează și el calea pe care tatăl său a ales-o încă de când era doar un băiețel. De asemenea, acesta a mărturisit, că la fel ca și tatăl său, a mers într-o competiție, chiar dacă în acel moment avea un deget fracturat.
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Marius Urzică și Simona au participat la Power Couple și acolo au oferit telespectatorilor momente inedite. Cei doi și-au descoperit astfel o altă latură în viața de familie, chiar dacă până atunci trecuseră prin foarte multe momente interesante.Ce îl sperie cel mai tare pe magicianul Robert Tudor, atunci când vine vorba de telefonul mobil! Ce a dezvăluit, la Furn...