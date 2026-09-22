Furnicuțele 2026. Spune cuvântul corect până nu se sparge balonul cu artificii! Cât de rapid a fost Marius Urzică

Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Panică și adrenalină într-o provocare de-a dreptul explozivă! Regula jocului a fost simplă: Marius Urzică și Cătălin Măruță au primit o literă de pornire și a trebuit să spună rapid cât mai multe cuvinte corecte pentru a pasa mai departe balonul cu artificii. Cu cât secundarul se scurgea, cu atât presiunea creștea, iar gândul că balonul s-ar putea sparge chiar în mâinile lor le-a dat mari bătăi de cap.

Marti, 22.09.2026, 18:56