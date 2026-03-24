Cine sunt Valerie Lungu și Alex Gâlcă, concurenții de la Asia Express - Drumul Mătăsii. Ei formează un cuplu de peste 3 ani

Valerie Lungu, în vârstă de 31 de ani, și-a luat inima în dinți și și-a făcut curaj să participe la cel dur reality show, Asia Express, care ajunge în sezonul 9 în China și Uzbekistan.

Valerie Lungu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din industria din România, cu o carieră recunoscută în domeniu, având colaborări cu numeroase branduri de top.

Cu o siluetă de invidiat și de o frumusețe aparte, tânăra din Republica Moldova s-a remarcat de-a lungul anilor datorită conținutului pe care îl publică pe rețelele de socializare pentru urmăritorii săi.

Cine sunt Valerie Lungu și Alex Gâlcă de la Asia Express - Drumul Mătăsii

Frumoasa șatenă face echipă la Asia Express pe Drumul Mătăsii chiar cu iubitul ei, Alex Gâlcă, cu care formează un cuplu de mai mulți ani. Se pare că relația lor a fost una cu suișuri și coborâșuri, iar plecarea lor în Asia Express reprezintă un nou test pentru ei.

Chiar dacă nu au făcut încă pasul de cel mare, Valerie a recunoscut că își dorește ca ea și Alex să oficializeze relația lor.

Valerie și Alex, amândoi originari din Republica Moldova, s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani atunci când au colaborat pentru un proiect pe partea de influencing. Alex nu a putut rezista frumuseții ei și a făcut primul pas. Chiar dacă la început influencerița nu a acceptat invitația lui Alex, ulterior cei doi au decis să formeze un cuplu.

Valerie și Alex s-au afișat pentru prima dată în calitate de cuplu în 2023 la un eveniment monden, deși erau deja împreună de mai mult timp. În 2024, cei doi îndrăgostiți au decis să rupă relația.

Se pare că iubirea dintre ei nu a putut să îi țină prea multe vreme separați, iar în toamna anului 2024 Alex și Valerie s-au împăcat începând să își construiască locuința mult visată. Acum că relația lor a devenit și mai matură, Valerie și Alex s-au mutat împreună și au început deja să viseze la amenajarea camerei viitorilor lor copii.

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum nu a mai fost până acum, iar Alex și Valerie sunt gata de această nouă provocare.

Concurenții se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, a declarat Valerie despre experiența care îi așteaptă în reality show.

