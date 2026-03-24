Antena Căutare
Cine sunt Valerie Lungu și Alex Gâlcă, concurenții de la Asia Express - Drumul Mătăsii. Ei formează un cuplu de peste 3 ani

Valerie Lungu, în vârstă de 31 de ani, și-a luat inima în dinți și și-a făcut curaj să participe la cel dur reality show, Asia Express, care ajunge în sezonul 9 în China și Uzbekistan.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 10:03 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 11:20
Galerie
Valerie Lungu, celebra influenceriță, va face echipă cu iubitul ei pe Drumul Mătăsii în Asia Express. | Antena 1

Valerie Lungu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din industria din România, cu o carieră recunoscută în domeniu, având colaborări cu numeroase branduri de top.

Cu o siluetă de invidiat și de o frumusețe aparte, tânăra din Republica Moldova s-a remarcat de-a lungul anilor datorită conținutului pe care îl publică pe rețelele de socializare pentru urmăritorii săi.

Cine sunt Valerie Lungu și Alex Gâlcă de la Asia Express - Drumul Mătăsii

Citește și: Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă

Articolul continuă după reclamă

Frumoasa șatenă face echipă la Asia Express pe Drumul Mătăsii chiar cu iubitul ei, Alex Gâlcă, cu care formează un cuplu de mai mulți ani. Se pare că relația lor a fost una cu suișuri și coborâșuri, iar plecarea lor în Asia Express reprezintă un nou test pentru ei.

Chiar dacă nu au făcut încă pasul de cel mare, Valerie a recunoscut că își dorește ca ea și Alex să oficializeze relația lor.

Valerie și Alex, amândoi originari din Republica Moldova, s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani atunci când au colaborat pentru un proiect pe partea de influencing. Alex nu a putut rezista frumuseții ei și a făcut primul pas. Chiar dacă la început influencerița nu a acceptat invitația lui Alex, ulterior cei doi au decis să formeze un cuplu.

Valerie și Alex s-au afișat pentru prima dată în calitate de cuplu în 2023 la un eveniment monden, deși erau deja împreună de mai mult timp. În 2024, cei doi îndrăgostiți au decis să rupă relația.

Citește și: Cine e Radu Isac, concurentul de la Asia Express Drumul Mătăsii. Comediantul face echipă cu Eduard Hordilă

Se pare că iubirea dintre ei nu a putut să îi țină prea multe vreme separați, iar în toamna anului 2024 Alex și Valerie s-au împăcat începând să își construiască locuința mult visată. Acum că relația lor a devenit și mai matură, Valerie și Alex s-au mutat împreună și au început deja să viseze la amenajarea camerei viitorilor lor copii.

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum nu a mai fost până acum, iar Alex și Valerie sunt gata de această nouă provocare.

Concurenții se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, a declarat Valerie despre experiența care îi așteaptă în reality show.

colaj valerie lungu si alex gâlcă

Citește și: Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express sezon 9. Prietena Mirelei Vaida e o prezență îndrăgită în lumea muzicii populare

Primul mesaj al Mirelei Vaida după ce s-a aflat că pleacă la Asia Express sezonul 9. Ce a făcut-o să accepte provocarea... Cine e Connie Preda, partenera lui Maurice Munteanu de la Asia Express. Cum au ajuns să formeze o echipă pe Drumul Mătăs...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. “Şeful are drept la viaţă şi la moarte” Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. &#8220;Şeful are drept la viaţă şi la moarte&#8221;
Observatornews.ro Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Antena 3 KFC a creat geaca umplută cu saramură și castraveți murați, ca să anunțe un nou produs în meniu KFC a creat geaca umplută cu saramură și castraveți murați, ca să anunțe un nou produs în meniu

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Primul mesaj al Mirelei Vaida după ce s-a aflat că pleacă la Asia Express sezonul 9. Ce a făcut-o să accepte provocarea
Primul mesaj al Mirelei Vaida după ce s-a aflat că pleacă la Asia Express sezonul 9. Ce a făcut-o să accepte...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express sezon 9. Prietena Mirelei Vaida e o prezență îndrăgită în lumea muzicii populare  
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express sezon 9. Prietena Mirelei Vaida e o prezență îndrăgită în lumea...
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
Grecii sunt nemulțumiți că românii nu se mai duc la taverne cu mănâncă de la Lidl
Grecii sunt nemulțumiți că românii nu se mai duc la taverne cu mănâncă de la Lidl Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
Mașini second-hand, piese fake, service-uri ilegale: verdict, 38% rable!
Mașini second-hand, piese fake, service-uri ilegale: verdict, 38% rable! Jurnalul
Scandal ca în filme la ‘Lia Manoliu’. Sabrina Voinea, implicată într-o bătaie cu o sportivă de la haltere
Scandal ca în filme la ‘Lia Manoliu’. Sabrina Voinea, implicată într-o bătaie cu o sportivă de la haltere Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină
Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x