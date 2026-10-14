Concurenții Asia Express devin negustori și soldați ai Armatei de Teracotă. Emisiunea, din nou lider detașat de audienţă

Descoperă ce surprize aduce ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Aseară, cea mai nouă ediţie Asia Express – Drumul Mătăsii a adus o nouă provocare pentru concurenți, în lupta pentru mult râvnita imunitate. Înainte de a se reuni cu partenerii lor, echipele au fost nevoite să descopere secretele fabricării tradiționale a hârtiei, veche de aproape 2.000 de ani, alături de cinci copii, pe care i-au ghidat apoi într-o lecție despre invențiile românești.

Cu doar zece minute la dispoziție pentru a-i învăța pe cei mici denumirile invențiilor în limba română, concurenții au trebuit să își aleagă cei mai buni elevi pentru testul final, iar fiecare răspuns greșit le-a adus timp suplimentar de pregătire și i-a ținut departe de obiectivul principal: câștigarea imunității. Maya și Mirela au fost primele care s-au reunit și au câștigat aseară imunitatea, ȋntr-o nouă ediţie care s-a impus ca lider detașat de audienţă.

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 13 octombrie 2026

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:30 – 23:52, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 23-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 26% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 4.7 puncte de rating şi 19.1% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.4 puncte de rating şi 20.8% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.5 puncte de rating şi 14.5% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 18% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5 puncte de rating şi 16.5% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:01, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 21.2% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.8 puncte de rating și 24.6% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Ce surprize aduce emisiunea Asia Express în ediția din 14 octombrie 2026

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Cursa pentru Ultima Șansă din cea de-a șasea etapă Asia Express – Drumul Mătăsii îi va purta pe concurenți prin istoria spectaculoasă a orașului Xi’an. Cu eliminarea din competiție tot mai aproape, echipele aflate în pericol vor avea de trecut printr-o succesiune de misiuni care le vor cere îndemânare, răbdare, memorie și capacitatea de a convinge localnicii să le fie alături.

Ziua va începe chiar în spiritul Drumului Mătăsii. Concurenții vor deveni negustori și vor primi o listă de ingrediente pe care trebuie să le obțină la schimb pentru produse românești. Carne de vită, chilli, ceai oolong, alune sau pâine naan se vor afla pe lista de cumpărături, iar după ce vor reuși să strângă toate ingredientele, echipele vor trebui să găsească chef-ul căruia trebuie să i le livreze.

Ajunși la restaurant, concurenții vor da peste una dintre cele mai spectaculoase provocări culinare ale etapei. Vor învăța să prepare faimoșii Biang Biang noodles, tăițeii specifici orașului Xi’an, despre care legenda spune că ar fi fost gustați și de Marco Polo în urmă cu sute de ani.

Tehnica întinderii lor va pune serios la încercare îndemânarea concurenților: fiecare va trebui să realizeze două bucăți perfecte de noodles, fiecare cu o lungime de 2,5 metri. Dacă tăițeii se rup, munca va fi luată de la început, iar dacă rămân fără aluat, concurenții vor fi nevoiți să mănânce ceea ce au pregătit înainte de a primi o nouă porție.

De la gastronomia orașului, cursa va ajunge apoi la unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Chinei: Războinicii de Teracotă. Într-o fabrică din Xi’an care realizează replici în mărime naturală, concurenții vor trebui mai întâi să învețe să recunoască diferitele ranguri ale soldaților după expresii, atitudine și accesorii.

Apoi vor trece chiar ei la restaurare. Vor vopsi și patina o statuie, vor folosi apă și noroi pentru a-i reda aspectul specific, iar la final vor avea de identificat și atașat capul corespunzător rangului soldatului pe care l-au restaurat.

Misiunea va merge însă și mai departe. Unul dintre concurenți se va transforma într-un adevărat soldat de teracotă: va îmbrăca un costum, iar partenerul îl va acoperi cu noroi, folosind tehnica tocmai învățată.

Ultima parte a cursei va duce echipele către perioada Dinastiei Tang. După ce vor afla de la localnici cine a fost singura împărăteasă a Chinei, Wu Zetian, concurenții vor descoperi Bù Dǎo Wēng, un stil de dans în care interpretul se balansează pe o platformă rotativă.

Îmbrăcați în costume tradiționale, concurenții vor trebui să urce pe scenă și să câștige publicul de partea lor. Unul va încerca să reproducă mișcările dansului pe platformă, în timp ce partenerul său va anima publicul. De această dată, aplauzele nu vor fi suficiente: spectatorii impresionați vor arunca flori, iar numărul acestora va decide clasamentul final.

De la negustori pe Drumul Mătăsii la bucătari, restauratori, soldați de teracotă și dansatori, concurenții vor traversa într-o singură zi sute de ani din istoria Xi’anului. Totul într-o Cursă pentru Ultima Șansă în care fiecare minut pierdut îi poate aduce mai aproape de eliminare.

Cine va ajunge ultimul la Irina Fodor și ce culoare va avea de această dată eșarfa care poate decide soarta unei echipe, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, la Asia Express – Drumul Mătăsii, pe Antena 1.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 13 octombrie 2026