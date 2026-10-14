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Concurenții Asia Express, transformați în soldați de teracotă! Proba care le-a dat mari bătăi de cap:„Cine ne mai ia la autostop?”

O probă neașteptată le-a dat planurile peste cap concurenților de la Asia Express! Ce au fost nevoiți să facă înainte de autostop și de ce Ana Maria Mocanu s-a întrebat cine îi va mai lua în mașină.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 22:15 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 22:33
Concurenții Asia Express, transformați în soldați de teracotă! Proba care le-a dat mari bătăi de cap:„Cine ne mai ia la autostop?” | Antena 1
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Concurenții de la Asia Express au avut parte de o provocare neașteptată în cursa pentru ultima șansă.

Concurenții Asia Express, transformați în soldați de teracotă

Cele trei echipe au ajuns la o nouă misiune, în care au trebuit să descopere universul impresionant al Soldaților de teracotă din Xi’an, provincia Shaanxi, China.

Însă, înainte de a-și continua drumul, participanții au fost puși într-o situație care le-a dat planurile peste cap și le-a stârnit reacții amuzante.

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Momentul cel mai savuros a venit la finalul probei, când câte un concurent din fiecare echipă a trebuit să îmbrace un costum special, inspirat de celebrul armament al împăratului Qin Shi Huang. Cu ținute neobișnuite și o misiune de îndeplinit, concurenții au fost nevoiți să își continue aventura pe Drumul Mătăsii în condiții cu totul speciale.

Concurenții au îmbrăcat costume de soldați de teracotă

După ce au trecut de provocarea pregătită de organizatori, echipele au fost nevoite să se adapteze unei noi situații. Pentru a ajunge la următoarea destinație, concurenții au trebuit să găsească o mașină la autostop, însă nu înainte de a îmbrăca ținutele inspirate de soldații de teracotă.

Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, respectiv Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, au trecut rapid la treabă și au pornit în căutarea unei mașini. Apariția lor în costumele neobișnuite a transformat însă autostopul într-o adevărată provocare.

Cei doi membri ai fiecărei echipe au trebuit să găsească o soluție pentru a convinge șoferii să îi ia în mașină, în ciuda înfățișării lor neobișnuite.

Ana Maria Mocanu nu și-a ascuns uimirea în fața situației în care se afla și s-a întrebat cum vor reuși să găsească transport în asemenea condiții.

„Noi trebuie să mergem așa? Cine ne mai ia pe noi la autostop așa?”, a exclamat Ana Maria Mocanu.

Maurice Munteanu și Connie Preda, în fața unei alegeri dificile

În timp ce Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, precum și Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, se pregăteau să-și continue traseul, Maurice Munteanu și Connie Preda au dezbătut mai mult timp cine urma să poarte costumul special.

Într-o cursă în care fiecare minut contează, orice întârziere poate influența rezultatul final. Concurenții au fost nevoiți să ia rapid decizii și să se adapteze cerințelor, chiar dacă acestea le-au pus răbdarea la încercare.

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Cu costumele neobișnuite și cu dorința de a ajunge cât mai repede la următoarea misiune, echipele au pornit într-o nouă etapă tensionată a cursei pentru ultima șansă.

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