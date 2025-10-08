Concurenții din Asia Express, pionieri pe Drumul Eroilor, în Cursa pentru ultima șansă, diseară. Emisiunea, lider de audiență

Antena Căutare
Cea de-a treia ediție a etapei cu numărul 5 de pe Drumul Eroilor a adus emoții intense și confruntări spectaculoase.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 13:49
Emil și Alejandro au reușit să câștige jocul de amuletă, în timp ce Olga și Carmen au bifat o premieră în parcursul lor la Asia Express, adjudecându-și cursa pentru imunitate, într-o competiție plină de adrenalină.

Emisiunea difuzată de Antena 1 a fost, și de această dată, lider detașat de audiență.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 25.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4.9 puncte de rating și 20.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.8 puncte de rating și 18.5 % cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.7 puncte de rating și 15.1% cotă de piață. În minutul de aur 22.00, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

În această seară, de la ora 20:30, aventura continuă cu o nouă „cursă pentru ultima șansă”, desfășurată chiar în orașul Vinh, locul natal al marelui lider vietnamez Ho Chi Minh. Vietnamul continuă să fie neprietenos din punct de vedere meteorologic, iar cele trei echipe care vor intra la startul cursei vor avea de înfruntat nu doar probe dificile, ci și o vreme mohorâtă, cu o ploaie rece, care le va încetini ritmul și le va testa rezistența fizică și psihică.

Concurenții vor fi puși în situații limită: vor trebui să muncească alături de localnici într-o cooperativă agricolă, pentru a produce vin de orez, și să respecte ordinele judecătorului, răspunzând disciplinat „Da, tovarășe!”. Apoi, vor deveni parte dintr-un poster clasic de propagandă vietnameză, găsindu-și locul printre personajele emblematice și transmițând mesaje de mândrie națională. Misiunile vor continua pe terenul sportului, unde echipele vor fi transformate în parteneri de antrenament pentru tinerii pioneri vietnamezi, în disciplina tenisului de masă – sport pentru care Vietnamul visează la o medalie olimpică. Proba de sincronizare le va pune la încercare răbdarea și disciplina, pentru că vor trebui să defileze cot la cot cu pionerii, respectând cuvânt cu cuvânt Crezul celor 5 legi recitate la începutul zilei.

Orice greșeală le va aduce penalizări, apropiindu-i periculos de mult de eliminare. Care sunt cele trei echipe ce vor intra în această cursă dramatică și ce culoare va avea medalia care le va decide soarta? Răspunsul va fi aflat diseară, de la 20:30, într-un nou episod Asia Express – Drumul Eroilor, la Antena 1.

