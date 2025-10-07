Asia Express sezonul 8, 7 octombrie 2025. Serghei Mizil și Mara Bănică au rămas cu mașina în drum. Ce le-a cerut șoferul

Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de ghinion în cursa din ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025. Concurenții au rămas cu mașina în drum, iar șoferul i-a pus să facă ceva neașteptat.

Autostopul continuă să fie o adevărată provocare pentru echipe la Asia Express - Drumul Eroilor. Oamenii din Vietnam sunt mult mai rezervați decât cei din Filipine, motiv pentru care perechilor de vedete le este tot mai greu să găsească transport.

Atunci când ies la drum, echipele apelează la toate strategiile pentru a opri mașini. Unii au norocul de a prinde șoferi înțelegători și dispuși să-i ia, în timp ce alții recurg la ultima soluție: transportul în comun.

Deși au mare încredere că vor ajunge la destinație, situațiile imprevizibile sunt nelipsite de pe traseu. De data aceasta, Mara Bănică și Serghei Mizil au trecut printr-o nouă încercare, după ce au fost implicați într-un accident rutier în urmă cu două etape.

Ce au fost puși Mara Bănică și Serghei Mizil să facă după ce au rămas cu mașina în drum la Asia Express. Șoferul a avut o cerință neașteptată în ediția 19 a sezonului 8, de pe 7 octombrie 2025

În timp ce se îndreptau către următoarea misiune, mașina în care se aflau Serghei Mizil și Mara Bănică s-a oprit chiar în mijloc drumului. Șoferul nu a stat prea mult pe gânduri și i-a rugat pe concurenți să o împingă, sperând că va porni.

„S-a oprit, trebuie împinsă!”, a spus concurenta.

„Ne-a făcut semn să-l ajutăm! Am împins-o, noi voiam să plecăm, iar el ne tot spunea că în cinci minute. Vorbea la telefon, ridica capota și ne spunea că în cinci minute”, a completat Serghei Mizil.

„E la 5 km orașul ăsta!”, a mai evidențiat Mara Bănică.

În cele din urmă, șoferul a reușit să pornească mașina. După ce au pierdut timp prețios în cursă, Serghei Mizil și Mara Bănică au continuat cursa.

„La un moment dat s-a aprins bordul mașinii, nu știu ce a făcut el acolo. (...) Nu mai pune muzică, că de aia s-a stricat!”, a mai adăugat jurnalista.

Olga Barcari a făcut confesiuni emoționante despre viața personală în ediția 19 a sezonului 8 Asia Express, de pe 7 octombrie 2025

Tot în ediția 19 a sezonului 8 Asia Express, de pe 7 octombrie 2025, Olga Barcari a făcut dezvăluiri emoționante despre viața personală. Viața soldaților din Vietnam au copleșitor, motiv pentru care a scos la iveală cu lacrimii în ochi detalii neștiute despre ea.

„Eu am o sensibilitate față de istorie. Mi-e milă de soldați. O carte m-a făcut să-mi dau seama cât de mult contează prezența femeii lângă un soldat. Eu am avut o situație în care un iubit al meu a pățit ceva nasol, iar eu i-am fost alături trup și suflet. Cartea aia m-a convins că are nevoie de o femeie”, a povestit ea cu emoție în glas.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.