Asia Express sezonul 8, 7 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mică din etapa cinci. Cu ce situație s-a confruntat Anda Adam

O echipă s-a bucurat de imunitatea mică în ediția 19 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025. Tot în această seară, Anda Adam și soțul ei Joseph s-au întâlnit cu o situație neașteptată după ce și-au găsit cazare.

Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 00:15 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 00:24

Echipele au primit o nouă provocare de la Irina Fodor în ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025. Concurenții au plecat în cursă cu gândul la jocul de amuletă și la imunitatea mică.

De data aceasta, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au scăpat de presiunea și adrenalina de pe traseu. Cei doi s-au relaxat la hotel după ce au câștigat cel mai mare avantaj al etapei cinci: imunitatea mare.

Pentru ceilalți concurenți aventura de pe Drumul Eroilor a continuat cu o cursă neașteptată. Perechile de vedete au pășit într-un oraș în care trăiesc mulți veterani de război pentru a îndeplini misiuni inedite.

Echipele au fost nevoite să prepare un ceai tradițional pentru a onora o familie de localnici. Asemenea soldaților vietnamezi din timpul războiului, care foloseau vechea „tehnică a gătirii orezului în mers” și preparau ceai chiar în timp ce mărșăluiau prin junglă, concurenții au transportat apa și frunzele de ceai pe o cobiliță, în timp ce partenerul lor ținea o torță pentru a menține focul aprins.

Citește și: Motivul pentru care Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express. Alexandru avea această dorință

La final, vedetele au fost puse la încercare. Acestea a trebuit să recunoască gustul autentic al ceaiului Hoang Tra, pe care l-au descoperit anterior pe Insula Ceaiului.

Cine a câștigat jocul de amuletă din ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025

Jocul de amuletă din ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025, s-a dat între trei echipe puternice. Olga Barcari și Karmen Simionescu, Emil Rengle și Alejandro Fernandez, Dan Alexa și Gabriel Tamaș au apelat la toate strategiile pentru a câștiga cei 1.000 de euro și coșul cu produse delicioase.

Efortul fizic și-a spus cuvântul în competiție. Concurenții și-a testat răbdarea, puterea și ambiția. Evenimentele neprevăzute nu au întârziat să apară pe traseu, însă vedetele au trecut cu bine peste toate obstacolele.

În cele din urmă, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au ieșit victorioși. Aceștia au terminat pe primul loc jocul de amuletă. Așadar, Irina Fodor le-a oferit premiul cel mare. Reacțiile colegilor de platou nu au întârziat să apară.

„A fost un coșmar, a fost foarte greu. Aveam nevoie de aer și de apă!”, a spus Emil Rengle.

„E ok, e destul, suntem mândre de noi! (...) Nu suntem inividioși, dar să ne mai lasă, că au destule”, a mai evidențiat Karmen Simionescu.

„Ne-am descurcat bine, păcat la final!”, a mărturisit Gabriel Tamaș.

„Eu am fost de umplutură acolo, mi-au prins bine niște exerciții fizice!”, a mai completat Olga Barcari.

Cine a câștigat imunitatea mică din ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025

O nouă imunitate a fost câștigată la Asia Express. După misiunile dificile, o singură echipă s-a putut bucura de victorie. Cele care au ajuns pe primul loc la Irina Fodor au fost Olga Barcari și Karmen Simionescu.

Așadar, concurentele au primit o noapte de cazare la hotel și un avantaj puternic: imunitatea. Acestea nu vor putea fi votate la cursa pentru ultima șansă din etapa cinci, care va avea loc miercuri, pe 8 octombrie 2025.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Anda Adam, la un pas de un atac de panică. Prin ce probă dificilă au trecut concurenții

Artista și colega ei s-au bucurat foarte tare de vestea primită. Cele două își doreau foarte mult să simtă pe pielea lor o astfel de victorie.

„Mi-a crescut inimioara! Sunt mândră de noi că nu am murit până acum de ciudă. Îți dai seama că te frustrează puțin. E rândul nostru să ne odihnim șalele”, a spus Olga Barcari.

„Mi s-a relaxat tot!”, a mai adăugat Karmen Simionescu.

Alexandru Ion și coechipierul său, Ștefan Floroaică, s-au bucurat foarte tare să se întâlnească cu Olga Barcari și Karmen Simionescu la hotel. Actorii se gândeau că cele două li se vor alătura după cursa de astăzi.

Ce au pățit Anda Adam și soțul ei, Jospeh, după ce și-au găsit cazare în ediția 19 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 7 octombrie 2025

După misiunile dificile, concurenții au fost nevoiți să își caute cazare. Unii au avut un noroc neașteptat, în timp ce alții s-au lovit de refuzurile localnicilor.

Printre cei care s-au confruntat cu o situație neașteptată la cazare au fost și Anda Adam alături de soțul ei, Joseph. Aceștia au primit un loc în care să rămână peste noapte din partea unui localnic, însă cu o singură condiție. Bărbatul i-a rugat pe concurenți să doarmă separați.

„Cred că au chestia asta, când vine cineva în vizită, să nu dormim împreună. Au zis că poartă ghinion.”, au povestit cei doi.

Joseph a început să facă glume pe baza subiectului în cadrul unui testimonial, iar Anda Adam s-a amuzat copios.

„Am dreptul să-mi consum căsnicia”, a dezvăluit concurentul în glumă.

„Nu e adevărat! Doamne ferește!”, a spus ea râzând.

La final, toate echipele și-au găsit un loc în care să doarmă. Localnicii din Vietnam au primit concurenții cu brațele deschise în casele lor.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Colaj cu Irina Fodor și concurenții Asia Express - Drumul Eroilor
+73
Mai multe fotografii

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


